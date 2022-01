Heute, 10:05h, noch kein Kommentar

Die Schwulenberatung Berlin sucht Verstärkung für den Checkpoint BLN:



eine*n psychosoziale*n Berater*in



zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Teilzeit/Vollzeit (30-39 Std/W).



Der Checkpoint BLN ist eine community-basierte Anlaufstelle für jegliche Fragen der sexuellen Gesundheit und richtet sich an LSBTI* Personen. Wir bieten PrEP, PEP, HIV/STI Tests, Beratung zu sexueller Gesundheit und Chemsex sowie Behandlungen von STI an. Viele weitere Informationen zu unserer Arbeit und unseren Angeboten findest du auf unserer Homepage checkpoint-bln.de



Deine Aufgaben im Checkpoint BLN wären u.a.:

• Prä- und Post-Testberatung zu HIV-/ HCV- und STI-Tests

- Beratung zu Infektionswegen, Krankheitsverläufen und Behandlungsoptionen von HIV, STI und Hepatitiden

- Auswahl geeigneter Tests und Mitteilung der Testergebnisse

• Beratung zu der Prä- sowie der Post-Expositionsprophylaxe

• Präventionsberatung

- Beratung zu Safer Sex, Safer Use und Harm Reduction

- Erarbeitung individueller Risikomanagementstrategien mit dem*der Ratsuchenden

• Vermittlung in weiterführende spezialisierte Beratungs- und Versorgungsangebote

• Beratungsreihen zu Themen der sexuellen Gesundheit und des sexualisierten Substanzkonsums

• Teilnahme an Teambesprechungen und projektübergreifenden Gremien



Wir erwarten von dir:

• (Fach-) Hochschulabschluss in sozialer Arbeit, Pädagogik, Public Health oder vergleichbar

• Sicherheit im Umgang mit moderner Kommunikationstechnik und Software

• Sprachkenntnisse in Deutsch (B2 oder höher) und Englisch (B2 oder höher)

• Auseinandersetzung mit Rassismus und Diskriminierungen gegenüber LSBTIQ*



Wir wünschen uns von dir:

• Sprachkenntnisse in weiteren Sprachen

• Zugehörigkeit zu der LSBTI*-Community

• Gute Kenntnisse über HIV, STI, Hepatitiden, Substanzkonsum, aktuelle Präventions- und Schadensminderungsstrategien



Wir bieten dir:

• Mitarbeit in einem innovativen Projekt

• Supervision und Fortbildungsmöglichkeiten



Aussagekräftige Bewerbungen

bis zum 23.01.2022 ausschließlich per E-Mail mit Kennwort A3/2022/02 an



Bei Fragen bitte eine E-Mail schicken an .