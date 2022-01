Queer-Beauftragter verursacht Schnappatmung bei AfD

Heute, 10:59h,

Die Ernennung von Sven Lehmann (Grüne) zum ersten Beauftragten der Bundesregierung für die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt löste unterschiedliche Reaktionen aus. Während Teile der Opposition den neuen Posten zum Teil scharf kritisierten, ist insbesondere die Personalie Lehmann in der Ampel-Koalition auf Zustimmung gestoßen. "Eine gute Wahl, viel Erfolg im neuen Amt!", erklärte etwa Forschungsstaatssekretär Jens Brandenburg, der FDP-Sprecher für Queerpolitik in der vergangenen Legislaturperiode.



Lob kam ebenfalls von SPDqueer. Mit Sven Lehmann werde ein parteiübergreifend anerkannter Experte für queerpolitische Themen der erste Queer-Beauftragte, der zudem über eine gute Vernetzung in die LSBTIQ*-Community verfüge, teilte die sozialdemokratischen Arbeitsgemeinschaft mit. "Ich freue mich gemeinsam mit meinen Vorstandskolleg*innen der SPDqueer auf eine konstruktive, offene und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Queer-Beauftragten der Bundesregierung", so Co-Chefin Carola Ebhardt.



Auch unter LGBTI-Parteifreund*innen stieß die Ernennung auf Zustimmung: "Im Bund warten in der Queerpolitik große Aufgaben und du bist genau der richtige, die anzupacken", erklärte QueerGrün Berlin auf Twitter.



AfD erbost



Grundsätzliche Ablehnung für Lehmann kam dagegen aus der AfD: "Die Absurdität grünen Gender-Wahns erreicht mit der Ernennung eines sogenannten Queer-Beauftragten einen neuen traurigen Höhepunkt", so Co-Vizeparteichefin Beatrix von Storch. "Während die Bürger zu Zigtausenden auf die Straße gehen, um ihre Freiheit zu verteidigen, droht der neue super-queere Beauftragte Lehmann ganz unverhohlen mit einer neuen, 'progressiven' Familienpolitik." Den von Lehmann angekündigten Nationalen Aktionsplan gegen Homo- und Transphobie werde ihre Partei "mit aller Entschiedenheit bekämpfen".





Mehrere AfD-Abgeordnete versuchten dabei die Ernennung lächerlich zu machen, da es gegenwärtig Wichtigeres gebe als Politik für sexuelle und geschlechtliche Minderheiten – ein "Argument", mit der in der Vergangenheit praktisch alle queerpolitischen Initiativen, wie etwa die Ehe für alle, kritisiert worden waren. "Die #Ampelkoalition kümmert sich um die wahren Probleme im Land", ätzte etwa Vize-Fraktionschef Norbert Kleinwächter auf Twitter.





Die Scheinargumentation verfängt aber auch in Teilen des demokratischen Spektrums. Der ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete Christian Natterer twitterte zur Ernennung: "Dieses Land hat offenbar keine anderen Probleme!"



Auch aus den "alternativen" Medien gibt es das übliche Raunen über die queerpolitische Initiative der Bundesregierung. Der in rechten Kreisen beliebte Blogger Boris Reitschuster macht sich etwa auf seiner Website über die Berufung lustig: "Endlich ist das passiert, worauf der fortschrittliche Teil der (deutschen) Menschheit sicher schon sehr lange gewartet hat", so der 50-Jährige. "Seien wir ehrlich: Dass es so etwas bisher nicht gab, lastete schwer auf unserem Land. Wo sonst werden Menschen wegen 'sexueller und geschlechtlicher Vielfalt' derart diskriminiert wie in Deutschland?"

Reitschuster war von 1999 bis 2015 Leiter des Moskauer "Focus"-Büros und verkehrt aber inzwischen eher im rechtspopulistischen oder -radikalen Milieu. Letztes Jahr wurde ihm wegen seiner verzerrten Corona-Berichterstattung der Schmähpreis "Goldener Aluhut" verliehen. LGBTI-feindliche Organisationen feierten seinen Artikel – so wurde er etwa von der "Demo für alle" verbreitet, für die Reitschuster in der Vergangenheit geworben hatte. (dk)