Désirée Nick: Schwächeanfall wegen Erzfeindin Olivia Jones?

In ihren Staffeln der Dschungelshows zeigten Désirée Nick und Olivia Jones, dass sie nicht-vegetarische Nahrung zu sich nehmen (Bild: RTL)

Der Schwächeanfall von Désirée Nick ist offenbar auf ihre Feindschaft mit Dragqueen Olivia Jones zurückzuführen. Das behauptete die 65-jährige Dschungelkönigin vom Herbst 2004 gegenüber der "Bild"-Zeitung.



Nick war letzte Woche bei der Aufzeichnung der RTL-Show "Das Klassentreffen der Dschungelstars – Jetzt wird ausgepackt!" in Pulheim bei Köln zusammengebrochen und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Am Samstag meldete sie sich von dort aus mit den Worten: "Mir geht's noch relativ beschissen. Ich habe einen kompletten Filmriss. Mein Herz schlug nur noch mit 30 Schlägen pro Minute. Normal sind 90."



Der Zusammenbruch sei psychosomatisch gewesen, "ein Schwächeanfall aus Selbstschutz", so Nick weiter. "Die Ärzte haben mir auch gesagt, dass es so etwas gibt", erklärte die Diva – und sagte weiter: "Mir war nicht klar, wie diese Show genau läuft. Vor allem wer das moderiert. Es gab zwei Show-Angebote von RTL – bei einem wusste ich, dass Olivia dabei ist, da war ich dann aber nicht dabei. Bei dem zweiten war mir das nicht klar. Es gab da wohl E-Mails, aber ich hatte die nicht mehr auf dem Schirm." Inzwischen erklärte Nick, dass sie am Sonntag aus dem Hospital entlassen worden sei.

"Sie beschimpft mich massiv seit 18 Jahren"

Laut Nick habe es sich Olivia Jones "zur Aufgabe gemacht, mich schlechtzumachen". Ferner erklärte die Dschungelkönigin: "Sie beschimpft mich massiv seit 18 Jahren. Das ist ihre Mission und ihr Antrieb. Sie meint, dass ich Travestie-Stars nachmache." Jones soll geschworen haben, dass Nick in Hamburg "kein Bein auf den Boden" kriege. Sie habe außerdem verhindert, dass Nick in eine TV-Show eingeladen werde.



Die Dragqueen selbst hat sich zu diesen Vorwürfen nicht geäußert. Laut "Bild" hatte sie zuvor nur erklärt: "Ich habe ein Problem mit Désirée Nick." Einzelheiten habe sie aber nicht genannt.



Nick hatte immer wieder gegen Jones gekeilt. So sagte sie etwa zur Teilnahme der Hamburger Dragqueen beim Dschungelcamp im Jahr 2013: "Olivia hat sich ja extra neue Umschnallbrüste gekauft, um attraktiv zu sein. Aber wer will schon nen alten Transi fahren, nur weil er neue Hupen hat" (queer.de berichtete). Zuletzt zoffte sich Nick nach dem "Hitler-Transen"-Skandal auch mit Nina Queer (queer.de berichtete).



Man möchte Melanie Müller ohrfeigen! Ohne Ehevertrag ein Bündnis fürs Leben zu schließen, das machen ja noch nicht mal... Posted by Desiree Nick on Monday, January 10, 2022

| Facebook / Desiree Nick | Der Nick scheint es besser zu gehen – sie teilt schon wieder aus...

Olivia Jones, die Dschungel-Zweite von 2013, wird ab 21. Januar die Dschungelcamp-Aftershowparty "Die Stunde danach" bei RTL Up co-moderieren. Im Dschungeltalk werden die beiden mit ihren Gästen über das Geschehen in Südafrika sprechen sowie Dschungelexpert*innen, ehemalige Kandidat*innen, Angehörige sowie prominente Fans begrüßen. Im diesjährigen Dschungelcamp werden auch Harald Glööckler und Manuel Flickinger dabei sein (queer.de berichtete). (cw)