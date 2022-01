Harald Glööckler: Botox gegen Körpergeruch

Heute, 11:36h,

Modedesigner Harald Glööckler bereitet sich mit Hilfe eines Beauty-Doktors auf seinen Einzug ins Dschungelcamp in Südafrika vor: "Ich möchte auf keinen Fall im Dschungelcamp stinken! Deshalb habe ich mich unter den Achseln botoxen lassen", erklärte der 56-Jährige gegenüber RTL. Die Behandlung soll ihm dabei helfen, die Schweißproduktion zu reduzieren.



Bereits im Juli hatte Glööckler von Schönheitsbehandlungen für seine Teilnahme berichtet. So habe er sein Gesicht und seine Haarpracht mit Permanent-Make-up resistent gegen die Dschungelhitze gemacht. "Wenn so ein 20-jähriges Gift neben mir sitzt, dann möchte ich daneben natürlich brillieren", sagte er damals. Er fürchte sich auch nicht vor den vielen Kameras, die ihm 24 Stunden am Tag beobachten würden: "Ich popel nicht in der Nase, ich bin gut erzogen, ich mache keine unanständigen Dinge."

Mit Wunderkissen und Odol zur Dschungelkrone?

Glööckler kündigte jetzt gegenüber der "Bild"-Zeitung an, er nehme als einen erlaubten Luxusartikel "ein Wunderkissen, das man öffnen kann" mit in den Dschungel. Zudem habe er ein Mundspray der Marke Odol eingesteckt. Für Glööckler sei dies "das Allerwichtigste", denn: "Ich finde es ganz furchtbar, wenn jemand aus dem Mund riecht." Spiegel und eine Gesichtscreme benötige er hingegen nicht. "Auf einer Berghütte braucht man ja auch kein Abendkleid", so der Unternehmer.



Zur Vorbereitung habe er seinen persönlichen Trainer David Münch nach Südafrika mitgenommen. Der 27-Jährige sei ein "höflicher, netter, zuverlässiger Mann", mit dem er während des Lockdowns zusammen trainiert habe. "Auch mein Mann mag ihn", so Glööckler.



Die 15. Staffel von "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" wird am 21. Januar um 21.30 Uhr bei RTL starten (queer.de berichtete). Nach täglichen Sendungen im Abendprogramm von RTL soll das Finale am 5. Februar gezeigt werden.



Neben Glööckler, der seit Jahren mit seinem Lebenspartner Dieter Schroth liiert ist, wird auch der ehemalige "Prince Charming"-Kandidat um die Dschungelkrone kämpfen (queer.de berichtete). Insgesamt buhlen zwölf Kandidat*innen um die Gunst des TV-Publikums. Dieses Jahr wird die Realityshow coronabedingt erstmals in Südafrika stattfinden. (cw)