queer.de sucht freie Autor*innen

Die queer.de-Redaktion sucht zur Ausweitung und qualitativen Stärkung der Berichterstattung



freie Journalist*innen .



Bedarf haben wir insbesondere an nicht-tagesaktuellen Beiträgen für die folgenden Ressorts bzw. Themenbereiche:

• Politik (Hintergrundberichte, Analysen, Kommentare, Interviews)

• Kultur & Musik (Interviews, Theaterkritiken, CD-Besprechungen)

• Film- und Serienkritiken (TV, Streaming, Kino, DVD)

• Buchkritiken (Belletristik wie Sachbuch)

• Partnerschaft/Sexualität (Ratgeber)

• Gesundheit/HIV

• Lifestyle (Mode, Wohnen, Körperpflege)

• Reisereportagen



Auch an überregional relevanten Berichten aus Berlin, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln, München und Stuttgart sind wir interessiert. Für eine vielfältigere Berichterstattung wollen wir lesbischen und trans Stimmen gezielt mehr Raum bieten.



Wir wünschen uns eine regelmäßige und langfristige Zusammenarbeit. Unsere freien Mitarbeiter*innen sollten sattelfest in der jeweiligen Materie sein, ihr journalistisches Handwerkszeug beherrschen und Erfahrungen im Online-Journalismus gesammelt haben. Wir erwarten eine flotte Schreibe, schnelles Arbeiten bei aktuellen Themen und die Bereitschaft, zu unseren vergleichsweise bescheidenen Honorarsätzen tätig zu sein (pauschal 50 Euro pro Beitrag, für aufwändige Recherchen ist nach Vereinbarung mehr möglich). Wir vergeben Auftragsarbeiten, am liebsten sind uns jedoch eigene Themenvorschläge.



Kurzbewerbungen bitte per E-Mail an Herausgeber und Geschäftsführer Micha Schulze: .