Die vielleicht schönste Liebesgeschichte des Jahres

Über 60.000 Abonnent*innen konnte Alice Oseman auf Tumblr mit ihrem Webcomic "Heartstopper" begeistern. Dadurch wurde auch ein Verlag in Großbritannien auf sie aufmerksam, mittlerweile sind vier Bände der tiefgründigen Liebesgeschichte erschienen. Aktuell wird von Netflix sogar eine Serie dazu produziert. Nun kommt die aufsehenerregende Reihe endlich auch nach Deutschland. In Übersetzung von Vanessa Walder ist diese Woche der erste Band bei Loewe Graphix (Amazon-Affiliate-Link ) erschienen.



"Heartstopper" ist am 12. Januar 2022 bei Loewe Graphix erschienen

Charlie und Nick gehen auf dieselbe Schule, haben sich aber noch nie getroffen – bis sie eines Tages zusammensitzen müssen. Sie freunden sich schnell an, und schon bald verliebt sich Charlie in Nick. Doch er glaubt nicht, dass er eine Chance hat. In der Liebe gibt es aber viele Überraschungen – und Nick ist mehr an Charlie interessiert, als einer der beiden ahnt.



Alice Oseman erzählt mit "Heartstopper" die berührende Liebesgeschichte zweier Schüler. Es gelingt ihr, die alltäglichen Probleme Jugendlicher anzusprechen und dabei auch auf ernstere Themen wie Depression und Essstörungen einzugehen. Einfühlsam und gleichzeitig ehrlich hat die Autorin damit eine Geschichte für Leser*innen ab 12 Jahren geschrieben, die sich sonst in vielen Büchern nicht repräsentiert fühlen. Eine queere Geschichte über das Leben, die Liebe und alles dazwischen! (cw/pm)



Infos zum Buch



Alice Oseman: Heartstopper: Boy trifft Boy. Comic. Übersetzung von Vanessa Walder. 288 Seiten. Loewe Verlag. Bindlach 2022. Hardcover: 15 € (ISBN 978-3-7432-0936-7). E-Book: 12,99 €