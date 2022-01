Mainz: Stele gegen Queerfeindlichkeit mit Hakenkreuzen beschmiert

Die Gedenkstele wurde Mitte Mai mit politischer Prominenz eingeweiht (Bild: Landeshauptstadt Mainz)

Heute, 09:36h, noch kein Kommentar

Die erst vor einem halben Jahr eingeweihte Mainzer Gedenkstele auf dem Ernst-Ludwig-Platz, mit der allen Opfern des Nationalsozialismus mit queerem Hintergrund gedacht wird, ist am Donnerstag mit zwei Hakenkreuzen beschriftet worden. Wie die Polizei mitteilte, habe ein 51-jähriger Mainzer zunächst mit einem Permanent-Marker ein schwarzes Hakenkreuz aufgebacht und die Passage "Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transidente, Intergeschlechtliche und Queere" durchgestrichen.



Mit gelber Sprühfarbe soll er ein weiteres, jedoch unvollständiges Hakenkreuz aufgebracht haben. Durch Zeug*innen konnte er bei der Tat beobachtet und kurz darauf durch zivile Polizeikräfte festgenommen werden. Die Behörde leitete ein Ermittlungsverfahren wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Sachbeschädigung ein.



Bereits Anfang August 2021 ist die Stele mit roter Farbe besprüht worden. Die Ermittlungen zum damaligen Täter oder der damaligen Täterin laufen noch (queer.de berichtete).

Die Stele mitten im Mainzer Regierungsviertel war am 21. Juli 2021 vom rheinland-pfälzischen Landtagspräsidenten Hendrik Hering (SPD), der rheinland-pfälzischen Integrationsministerin Katharina Binz (Grüne), dem Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) und QueerNet-Vorstand Joachim Schulte eingeweiht worden (queer.de berichtete). Das Denkmal war zuvor einstimmig vom Stadtrat beschlossen worden, um Menschen einen Ort der Erinnerung zu geben, die aufgrund ihrer geschlechtlichen Identität oder sexuellen Orientierung in der Zeit des Nationalsozialismus und in der Nachkriegszeit in Mainz verfolgt wurden.



Auf der Stele wird erwähnt, dass Queerfeindlichkeit noch lange nicht der Vergangenheit angehört: "Auch in der Bundesrepublik gibt es bis heute Einstellungen, Strukturen und Gesetze, die Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transidente, Intergeschlechtliche und Queere (LSBTIQ) benachteiligen. Nur unser fortwährender Einsatz hilft, dies zu verändern. Die Menschenrechte brauchen stets und überall unseren Schutz, damit wir alle frei und selbstbestimmt leben können." (pm/dk)