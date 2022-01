Deutsches Fußballmuseum: Projekttag "Homophobie" richtet sich an Siebtklässler*innen

Heute, 14:19h, noch kein Kommentar

Das Deutsche Fußballmuseum in Dortmund erweitert sein kostenloses Workshop-Angebot für Schulklassen: Seit Donnerstag steht auch der Projekttag "Homophobie" auf dem Lehrplan des außerschulischen Lernorts. Ziel des Workshops ist, Homophobie durch Vermittlung von Wissen zu verhindern und einen vorurteilsfreien Umgang mit queeren Menschen zu erlernen.



"Fußball ist alles – auch schwul. Dem Ball ist es egal, wer wen liebt", erklärte Manuel Neukirchner, der Direktor des Deutschen Fußballmuseums. "Auf dem Platz kommt es auf das fußballerische Können an, nicht auf die sexuelle Orientierung. Dafür gilt es, immer wieder deutliche Zeichen zu setzen und die Menschen aus der LSBTIQ*-Community zu unterstützen. Wenn ich an Joshua Cavallo denke, ist die gesellschaftliche Verantwortung des Fußballs an dieser Stelle nie dringlicher gewesen."



Der von Neukirchner erwähnte Joshua Cavallo ist ein 22-jähriger Fußballprofi des australischen Erstligavereins Adelaide United, der sich erst im Oktober letzten Jahres als schwul geoutet hatte (queer.de berichtete). Er ist damit der einzige offen schwule Profi, der weltweit in einer ersten Fußballliga spielt. Letztes Wochenende wurde er bei einem Ligaspiel von gegnerischen Fans beschimpft und erhielt sogar Morddrohungen (queer.de berichtete).

Viereinhalbstündiger Workshop

Der Projekttag des Fußballmuseums richtet sich an alle Klassen ab Jahrgangsstufe 7. Der vierieinhalbstündige Workshop mit Ausstellungsbesuch wird dienstags bis freitags jeweils in der Schulzeit von 9.00 bis 13.30 Uhr angeboten. Optional kann ein gemeinsames Mittagessen hinzugebucht werden. Eine Anmeldung ist erforderlich unter . Die ersten Termine bis zum 28. Januar sind bereits ausgebucht. (pm/cw)