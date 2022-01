Querdenker-Demos sind ein Angriff auf die queere Community

Von vielbunt e.V.

Es geht um uns alle:



Eine sehr laute, radikalisierte Minderheit geht momentan immer wieder in Darmstadt auf die Straße, um gegen die Corona-Maßnahmen zu protestieren. Sie nennen das Meinungsfreiheit und berufen sich auf ihre Bürger*innenrechte – wir nennen diesen Aufmarsch rücksichtslos und gefährlich!



Als queere Community Darmstadt sind wir auf geschützte Räume angewiesen. Zu uns kommen Menschen, die in der Familie, im Berufsleben und anderen Bereichen Diskriminierung erfahren. Sie finden bei uns Schutz und können in unseren Räumen ihre sexuelle und/oder geschlechtliche Identität angstfrei ausleben. Für uns ist es von höchster Bedeutung, dass unsere Räume auch physisch betreten werden können.

Während der Corona-Pandemie mussten viele unserer Präsenzveranstaltungen abgesagt werden. Wir waren durch Abstand solidarisch. Diese Absagen haben uns weh getan, für viele bedeuten sie Belastung und Leid. Aber die Absagen waren richtig und wichtig – weil unsere Community solidarisch ist und wir als Gesellschaft gemeinsam durch diese Pandemie gehen müssen.



Wer aktuell auf die Straße geht, um gegen diese notwendigen Maßnahmen zu demonstrieren, relativiert die Gefahr durch das Virus und beteiligt sich am Verbreiten von Falschinformationen. "Querdenkende Spaziergänge" sind kein Ausdruck von Meinungsfreiheit – sie sind vor allem ein Angriff auf unsere Gesellschaft und im Speziellen auf die queere Community

Wir als vielbunt e.V. Darmstadt rufen zu Solidarität und Zusammenhalt auf. Mit der Schutzimpfung gegen das Coronavirus haben wir das Privileg, uns selbst sowie unsere Mitmenschen zu schützen. Deshalb der klare Aufruf: Schützt euch und andere, indem ihr euch impfen lasst. Nur so kann unsere Community wieder physisch zusammenfinden.



Mit bunten Grüßen aus Darmstadt



vielbunt e.V.