Polizei: Von J.K. Rowling angezeigte trans Aktivist*innen sind nicht kriminell

Die schottische Polizei teilte am Montag mit, dass gegen die drei von Schriftstellerin J.K. Rowling angezeigten trans Aktivist*innen keine Ermittlungen mehr durchgeführt werden würden. "Nachforschungen wurden angestellt. Es konnten keine kriminellen Handlungen festgestellt werden", erklärte ein Polizeisprecher nach Angaben des Regionalsenders STV.



Anlass war, dass die drei trans Aktivist*innen – eine Comedienne, eine Schauspielerin und ein Dragking – ein Foto von ihrer "Demonstration" vor Rowlings Privathaus im schottischen Edinburgh veröffentlicht hatten. Rowling warf ihnen dann Doxxing vor, weil angeblich personenbezogene Daten auf dem Bild zu sehen gewesen seien – laut Rowling hätten die Aktivist*innen das Foto bewusst "so gemacht, dass die Adresse zu sehen war". Die 56-jährige Schriftstellerin veröffentlichte auch deren Namen und beklagte, dass sie angeblich Todesdrohungen erhalten habe (queer.de berichtete). Die drei Aktivist*innen wiesen aber zurück, die Autorin bedroht zu haben, und löschten das Bild. Trotzdem seien viele transphobe Droh-Mails bei ihnen eingegangen, so dass diese ihre öffentlichen Profile löschten und sich aus der Öffentlichkeit zurückzogen.

Der Streit zwischen der Feministin Rowling und queeren Aktivist*innen zieht sich bereits seit mehreren Jahren hin. Ende 2019 hatte die "Harry Potter"-Autorin erstmals einen Shitstorm ausgelöst, weil sie sich in sozialen Netzwerken hinter eine Wirtschaftswissenschaftlerin stellte, die trans Frauen abgesprochen hatte, "echte" Frauen zu sein (queer.de berichtete).



Danach provozierte Rowling immer wieder mit Äußerungen, die teilweise persönlich gegen trans Frauen gerichtet waren, die sich für gleiche Rechte einsetzten. Sie warnte zudem vor einer "radikalen Trans-Rechte-Bewegung" (queer.de berichtete). Ihre Aussagen verteidigte sie mit eigener Missbrauchserfahrung (queer.de berichtete).



Im Dezember schrieb Rowling einen sarkastischen Twitter-Eintrag über eine "penishaltige Person, die dich vergewaltigt hat" (queer.de berichtete). (cw)