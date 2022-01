Kathrin Vogler neue queerpolitische Sprecherin der Linken

Kathrin Vogler ist seit 2009 Mitglied des Deutschen Bundestages (Bild: Jennifer Kölker)

Kathrin Vogler ist die neue queerpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Deutschen Bundestag. Die 58-jährige Abgeordnete aus dem Münsterland ist außerdem für Gesundheitspolitik zuständig. In ihre neuen Ämter gewählt wurde sie am Donnerstag bei einer Fraktionsklausur.



"Ich freue mich über das Vertrauen, das meine Fraktion mit der Wahl zu diesen beiden wichtigen Sprecherinnenposten in mich setzt", erklärte Vogler in einer Pressemitteilung. "Gemeinsam werden wir unsere Idee einer solidarischen Gesellschaft weiter voran bringen und linke Antworten auf die anstehenden Herausforderungen finden."

"Wir wollen, dass die vielfältigen Lebensweisen gleichgestellt werden"

In der Queerpolitik werde die Linke "als soziale Oppositionsfraktion das Regierungshandeln kritisch begleiten und hinterfragen", so Vogler. "Wir wollen, dass die vielfältigen Lebensweisen gleichgestellt werden. Rechtliche und ökonomische Benachteiligungen gehören abgeschafft, Selbstbestimmung gestärkt."

Kathrin Vogler ist bereits seit 2009 Mitglied des Deutschen Bundestages. In der vergangenen Legislaturperiode war sie friedenspolitische Sprecherin der Linken. Die bisherige queerpolitische Sprecherin Doris Achelwilm verpasste bei der Bundestagswahl im September 2021 den Wiedereinzug ins Parlament (queer.de berichtete). (mize)