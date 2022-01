Frankfurt am Main: Gynäkologie am Riedberg sucht MfA in Voll- oder Teilzeit

Heute, 11:21h, noch kein Kommentar

Sie suchen eine positive Veränderung im neuen Jahr und wollen sich beruflich verbessern?



Wir, ein junges, dynamisches und harmonisches Team, suchen ab sofort in Vollzeit oder Teilzeit (mind. 20Std/Wo) eine



Medizinische Fachangestellte (m/w/d) im Fachbereich Gynäkologie .



Wir bieten Ihnen:

• ein freundliches, kollegiales und professionelles Team

• abwechslungsreiche Tätigkeiten mit dem gesamten Spektrum der ambulanten Gynäkologie und Geburtshilfe

• eigenverantwortliches Arbeiten

• sehr gute, übertarifliche Bezahlung

• angenehme Arbeitsatmosphäre in elegant und stilvoll gestalteten Praxisräumen

• eine hochmoderne Praxis mit hervorragender medizinischer Ausstattung und drei gynäkologischen Sprechstunden

• eine krisensichere Anstellung mit langfristiger Perspektive



Wir erwarten von Ihnen:

• eine abgeschlossene MfA Ausbildung

• Teamgeist

• sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

• sicheren, routinierten Umgang mit dem PC

• ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein

• gepflegtes und freundliches Auftreten

• Freundlichkeit, Zugewandtheit und Serviceorientiertheit



Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige schriftliche Bewerbung per Mail oder Post an:



Dr. med. Caroline Gatzka

Gynäkologie am Riedberg

Riedbergplatz 1

60438 Frankfurt



www.gyn-riedberg.de