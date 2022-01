Dolly Buster wärmt Story um unmoralisches Angebot von Désirée Nick wieder auf

Heute, 11:58h, noch kein Kommentar

Die 52-jährige Ex-Pornodarstellerin Dolly Buster hat in der am Sonntagabend bei RTL zur besten Sendezeit ausgestrahlten Talkrunde "Das Klassentreffen der Dschungelstars – Jetzt wird ausgepackt!" Vorwürfe gegen Désirée Nick erneuert, dass die scharfzüngige Komikerin mit ihr eine lesbische Beziehung im Dschungelcamp vortäuschen wollte. Der Vorwurf beschäftigt am Montag viele Boulevardblätter in Deutschland, die in großem Umfang über die von Tränen und gegenseitigen Vorwürfen geprägte Sendung berichten. Die Frauen hatten an der zweiten Staffel von "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" im Herbst 2004 teilgenommen.



So viel Dschungelprominenz war beim Klassentreffen dabei. Von hinten links nach vorne rechts: Dolly Buster, Georgina Fleur, Katy Karrenbauer, Mariella Ahrens, Thomas Rupprath, Thorsten Legat, Jürgen Milsksi, Melanie Müller, Moderatorin Olivia Jones, Danni Büchner, Joey Heindle, Menderes, Sarah Knappik (Bild: RTL / Frank W. Hempel)

Buster erklärte, die beiden hätten sich auf ihren Wunsch einmal getroffen. Dabei habe ihr Nick gesagt: "Mach dich auf was gefasst, also ich werde dich schon fertigmachen." Buster weiter: "Sie hat ja dann noch den Vorschlag gemacht: Wir könnten so tun, als wären wir lesbisch." Daraufhin sei sie ganz perplex gewesen. "Was soll man da auch drauf antworten, wenn man höflich ist?", fragte Buster. In der Sendung griff sie Nick außerdem mit den Worten an: "Ich bin gar nicht drauf eingegangen auf die Lesbennummer mit 'ner Pseudotranse."



Show-Moderatorin Olivia Jones erklärte zu den Enthüllungen: "Dolly, du hast wirklich ausgepackt, weil diese Geschichte kannte ich noch nicht. Die kannte noch gar keiner."

Angebot geisterte schon 2004 durch den Boulevard

An dieser Stelle lag Jones falsch: Die selbe Geschichte erzählte Buster bereits kurz nach ihrem freiwilligen Auszug aus dem Camp gegenüber der "Bild"-Zeitung (queer.de berichtete). Damals sagte sie: "Frau Nick bot mir in Deutschland an, wir sollten doch nach drei Tagen im Camp Lesben-Sex haben. Das sei doch eine tolle Show." Als Buster ablehnte, habe Nick ihr gedroht, die ganze Zeit Witze über die Brüste des Ex-Pornostars zu erzählen.



Nick erinnerte sich übrigens anders an das Gespräch: Dazu verlinkte sie erst am Freitag auf ihrer Facebook-Seite eine Ausgabe ihrer früheren Show über den Dschungel für bild.de, die 2011 gezeigt worden war. Darin erzählte sie, dass Buster ihr zunächst "Tittenwitze über ihre aufgeblasenen Möpse sowie Kommentare zu ihrer operierten Visage" untersagen wollte. "Daraufhin habe gesagt: 'Dolly, okay. Dann biete ich dir Lesbensex vor der Kamera an. Und zwar um mein Image zu korrigieren, ich sei heterosexuell'", so Nick offenbar scherzhaft.



Das elf Jahre alte Video kommentierte Nick jetzt mit den Worten: "Lesbensex vor der Kamera mit Dolly Buster? Das ist ne alte Kamelle! Und gewisse Ex-Teilnehmer wollen das ganze doch wirklich als neuen Skandal platzieren!"



Lesbensex vor der Kamera mit Dolly Buster? Das ist ne alte Kamelle! Und gewisse Ex Teilnehmer wollen das ganze doch wirklich als neuen Skandal platzieren! Dass ich nicht lache ? Posted by Desiree Nick on Thursday, January 20, 2022 Facebook / Desiree Nick

|

Die 65-Jährige beschäftigt sich übrigens derzeit mit dem neuen Dschungelcamp: Gemeinsam mit dem ehemaligen "Prince Charming"-Kandidaten Sam Dylan betreibt "die Schlange der Nation" (Nick über Nick) einen Dschungel-Podcast.



Da hat man es sich mal wieder richtig gemütlich in der Badewanne gemacht? doch dann? Na wer stört denn da? ? Ab jetzt... Posted by Desiree Nick on Sunday, January 23, 2022 Facebook / Desiree Nick

|

Das "Klassentreffen" sorgte bereits zur Zeit der Aufzeichnung vor gut zwei Wochen für Schlagzeilen, weil Nick einen Schwächeanfall erlitt und deshalb nicht an der Sendung teilnehmen konnte (queer.de berichtete). Nick führte die angeblich psychosomatisch Reaktion ihres Körpers auf ihre Feindschaft mit Olivia Jones ("ein Schwächeanfall aus Selbstschutz") zurück und lag mehrere Tage im Krankenhaus. Laut Nick habe es sich Olivia Jones "zur Aufgabe gemacht, mich schlechtzumachen".



Olivia Jones äußerte sich nicht zu der Attacke von Nick. In der "Klassentreffen"-Sendung sagte sie lediglich: "Ihr habt's ja wahrscheinlich gehört. Désirée Nick konnte ja an der Sendung nicht teilnehmen. Aber es geht ihr wieder besser. Wir wünschen ihr natürlich gute Besserung. Und lassen das mal so dahingestellt." (cw)