Erstmals trans Figur in DC-Film

Ivory Aquino wird nach einem Bericht des Branchenmagazins "Deadline" die erste trans Figur in einem Film von DC Comics spielen. Die trans Schauspielerin wird demnach Barkeeperin Alysia Yeoh darstellen, die beste Freundin von Barbara Gordon alias Batgirl (Leslie Grace).



Den ersten Auftritt in einem Comicheft hatte Yeoh in einer "Batgirl"-Ausgabe aus dem November 2011. Sie galt als die erste trans Figur in einem amerikanischen Mainstream-Comic.



Die philippinischstämmige Schauspielerin Ivory Aquino outete sich 2017 als trans. Sie spielte im selben Jahr in der hochgelobten US-Miniserie "When We Rise" von Dustin Lance Black mit, in der die Geschichte von LGBTI-Rechten in den USA ab den Siebzigerjahren erzählt wurde. In der Serie stellte sie trans Aktivistin Cecilia Chung dar. Sie ist die Nichte der ehemaligen philippnischen Präsidentin Corazon Aquino.

"Batgirl" soll ein weiterer Film des "DC Extended Universe" werden, das mit Zack Snyders "Man of Steel" im Jahr 2013 gestartet wurde. In den Hauptrollen spielen Leslie Grace (Batgirl), J. K. Simmons (James Gordon), Brendan Fraser (Firefly) und Michael Keaton (Batman). Die Dreharbeiten begannen im November im schottischen Glasgow.



Der Film wurde von HBO in Auftrag gegeben und soll im Streamingportal HBO Maxx gezeigt werden, das gerade auch den "Sex and the City"-Ableger "And Just Like That..." im Programm hat. (cw)