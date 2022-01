Die Grünen haben jetzt Deutschlands erste bisexuelle Parteichefin

Heute, 17:03h,

Führungswechsel bei den Grünen: Die Bundestagsabgeordnete Ricarda Lang ist am Samstagnachmittag beim virtuellen Parteitag der Grünen zur neuen Vorsitzenden gewählt worden. Die 28-Jährige erhielt nach Angaben der Partei 75,93 Prozent der abgegebenen Stimmen. 552 Delegierte stimmten mit Ja, 137 mit Nein, darüber hinaus gab es 38 Enthaltungen. Lang ist die jüngste Grünen-Vorsitzende in der Geschichte der Partei.



Das Ergebnis muss noch per Briefwahl mit Frist zum 14. Februar 2022 bestätigt werden. Die Grünen werden traditionell von einer Doppelspitze geführt. Der Außenpolitiker Omid Nouripour wollte neben Lang Parteichef werden, die Abstimmung darüber stand ebenfalls am Samstag an.



Ricarda Lang war bislang Vize-Parteivorsitzende und von 2017 bis 2019 Chefin der Nachwuchsorganisation Grüne Jugend. Die Politikerin aus dem schwäbischen Filderstadt (Landkreis Esslingen) sorgte bei der Bundestagswahl im September 2021 für Schlagzeilen, weil sie als erste offen bisexuelle Person den Einzug ins deutsche Parlament schaffte (queer.de berichtete).

"Bisexuelle Menschen sind kaum sichtbar"

Lang hatte 2020 in einem Interview mit dem "Bisexuellen Journal" (PDF) beklagt, dass das B der LGBTI-Community oft verdrängt werde: "Bisexuelle Menschen sind kaum sichtbar und werden oft diskriminiert. Gerade bisexuelle Frauen werden häufig nicht ernst genommen", sagte Lang. "Es gibt viele Anfeindungen bis hin zu offenem Hass auf das vermeintlich Andere. Dem müssen wir entgegenwirken – sowohl in der Politik als auch in der Gesamtgesellschaft, aber natürlich auch in der LSBTI*-Community."



Ricarda Lang mit Bi-Flagge (Bild: Georg Kössler)

Bisexuelle Menschen müssten darum "in allen politischen Bereichen nicht nur mitgenannt, sondern tatsächlich auch mitgedacht werden", forderte Lang in dem Interview. "In den Bildungsplänen der Schulen zum Beispiel muss Bisexualität – und ganz allgemein Vielfalt – als eigenes Thema verankert werden. Es darf nicht länger nur im Nebensatz erwähnt werden." Als ihre politischen Schwerpunkte benannte die frühere Chefin der Grünen Jugend wiederholt Feminismus und Frauenpolitik sowie Bildungs- und Hochschulpolitik.

Lang wegen Corona-Infektion in Home-Isolation

Lang konnte wegen einer Corona-infektion nicht wie ursprünglich geplant auf der Bühne im Berliner Velodrom sprechen, wo ein kleiner Kreis von Spitzen-Grünen versammelt war. Die mehrere Hundert Delegierten waren online zugeschaltet. Die neue Parteichefin löst Annalena Baerbock ab, die die Partei gemeinsam mit Robert Habeck vier Jahre lang führte und als Außenministerin gemäß der Grünen-Satzung nicht Parteichefin bleiben kann. (cw)