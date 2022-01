Wie bleibt die Drag-Kultur subversiv, Jurassica Parka?

Von Micha Schulze

Heute, 10:16h,



Podigee-Direktlink , mp3, iTunes, Spotify, Deezer | Die 30. Folge (62 Minuten). Der Podcast lässt sich auch in allen großen Podcast-Portalen und Apps abspielen

Sie fragt ihre Gesprächspartner*innen Dinge, die sonst niemand zu fragen wagt – aus dem Nichts heraus, absolut respekt- und schonungslos, oft weit unter der Gürtellinie. Und dennoch kann sich Jurassica Parka, Berlins erfolgreichste Dragqueen, nicht über prominente Gäste ihrer legendären Late-Night-Show "Paillette geht immer" im BKA-Theater beklagen. Auch als Youtuberin, Podcasterin, DJ, Partyveranstalterin und Performerin hat sie sich weit über die Hauptstadt hinaus einen Namen gemacht.



Nun sind die Rollen einmal vertauscht: In der neuen QUEERKRAM-Folge beantwortet Parka die Fragen von Johannes Kram, der in der 30. Ausgabe seines Podcasts zum allerersten Mal eine Dragqueen begrüßt. Gekommen ist die 42-Jährige, die mit bürgerlichen Namen Mario Olszinski heißt, allerdings in zivil. "Ich laufe nicht jeden Tag im Fummel rum", erzählt Jurassica. Die Heels seien auf Dauer unbequem, die Haare der Perücke hingen stören im Gesicht, auch sitze sie dann ganz anders. Im Podcast höre man schließlich nur ihre Stimme, und die sei genau dieselbe.



Jurassica Parka in zivil (l.) und Johannes Kram vor dem Berliner Tonstudio

"Wir sind ein und dieselbe Person", erfahren wir außerdem über Jurassica und Mario. Auf die Bühne steige sie aber nur in Drag. "Wenn ich den Fummel anhabe, kann ich viel frecher sein. Da wird dir auch viel mehr verziehen." Und sie hat eine weitere Erklärung dafür, warum sie noch immer Opfer für ihre Grenzüberschreitungen findet: "Ich erzähle auch wahnsinnig peinliche Geschichten von mir, so als Wiedergutmachung."

"Youtube ist das Sammelbecken der Bekloppten"

Das macht sie dann auch prompt bei Johannes Kram: "Ich schäme mich manchmal in Grund und Boden, wenn ich Aufzeichnungen meiner Auftritte sehe", erzählt die Dragqueen. Als Beispiel nennt sie ihr Format "Nuttengucken", in dem sie einst Folgen von "Germany's Next Top Model" kommentierte – teils sexistisch und rassistisch. Diese Videos seien längst gelöscht. Jurassica Parka spricht offen über ihre Fehler, aus denen sie gelernt habe. Sie sei insgesamt sensibler und politischer geworden, mache vermehrt Ausgrenzungen und Diskriminierungen zum Thema. Als Dragqueen habe sie eine Vorbildfunktion.



Im Podcast geht es außerdem um Hasskommentare ("Youtube ist das Sammelbecken der Bekloppten"), um Geld und Ruhm, um die "Golden Girls" als "Tunten-WG" und ihre Vollplayback-Musical-Adaptation "The Golden Gmilfs", ihren Einsatz als Botschafterin für das queere Berlin im Rahmen der Tourismuskampagne "Place2Be" und was sie mit Anfang zwanzig als Grafiker in der Werbeagentur Scholz & Friends gelernt habe.



Natürlich spielt auch Corona eine Rolle. Die Pandemie habe ihr einen unerwarteten Booster gegeben, erzählt Jurassica Parka. Denn nun kann man sich ihre Shows als Stream in aller Welt anschauen. Im Gespräch mit Johannes Kram wird allerdings auch deutlich, wieviel harte Arbeit hinter diesem Erfolg steckt.



"Ich bin gerne ein cis Mann"



Dass die Drag-Kultur immer mehr im Mainstream landet, ist für Parka ein zweischneidiges Schwert. "Transen, Tunten, Drags sind gerade megacool und angesagt, und tatsächlich nervt mich das ein bisschen", erzählt sie im Podcast. Denn dabei bleibe die subversive Gesellschaftskritik auf der Strecke. Andererseits sei die ProSieben-Show "Queen of Drags" zwar "grottenschlecht" gewesen, aber auch ein "tolles Sprungbrett" für die queeren Kandidat*innen sowie ein "positives Lehrstück für die armen Heteros". Mit Kram teilt sie allerdings die Sorge, dass der Drag-Boom zu Lasten von trans Personen gehe. "Ich bin gerne ein cis Mann, das verwirrt nach wie vor die Menschen", so Parka.



Auch in dieser Folge fragt Johannes Kram am Ende seines Podcasts seine Gesprächspartnerin, welche früheren Gäste sie einmal kennenlernen möchte. Jurassica Parka wählt zwei sehr unterschiedliche Menschen aus, um dann – erstmals in der QUEERKRAM-Geschichte – dem Host selbst eine sehr persönliche Frage zu stellen. Ziemlich respekt- und schonungslos, so wie es man von ihr kennt. Der völlig überrumpelte Kram verspricht prompt eine "nachhaltige Veränderung im Format" – ob es dazu kommt, werden wir dann beim nächsten Mal hören…





