Düsseldorf: FUEL & more Consult GmbH sucht Fuel Operations Officer (m/w/d)

Als erfolgreiches, mittelständisches Unternehmen sind wir seit nunmehr 25 Jahren am internationalen Aviation-Markt positioniert und begleiten weltweit über 100 Fluggesellschaften durch diversifizierte und individualisierte Dienstleistungen. Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt am Standort Düsseldorf:



Fuel Operations Officer (m/w/d)



Ihre Aufgaben

● Betreuung und Unterstützung unserer Kunden im Bereich der Treibstoffbeschaffung

● Durchführung von Preisrecherchen

● Übernahme des Bestellmanagements von Treibstofflieferungen

● Abwicklung der Kundenkommunikation in deutscher und englischer Sprache

● Teilweise Übernahme des Bereitschaftsdiensts nach Absprache



Ihr Profil

● Ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten in deutscher und englischer Sprache in Wort und Schrift

● Abgeschlossene Ausbildung, vorzugsweise im kaufmännischen Bereich, Vakanz auch für Quereinsteigende geeignet

● Ausgezeichnete Kenntnisse in MS-Office (insbesondere Excel, Word, Outlook)

● Strukturierte, eigenständige Arbeitsweise und analytische Denkweise

● Kundenorientiertes Auftreten, Teamfähigkeit und Flexibilität

● Bereitschaft nach ausführlicher Einarbeitung auch außerhalb der üblichen Bürozeiten zu arbeiten (Früh-, Abend- und Wochenendbereitschaftsdienst)



Unser Angebot

● Unbefristete Vollzeitstelle (40 Wochenstunden), keine Reisetätigkeit gefordert

● Abwechslungsreiches Arbeitsgebiet mit internationaler Ausrichtung

● Fachliche Einarbeitung und persönliche Weiterentwicklung

● Ausgezeichnetes Betriebsklima in einem aufgeschlossenen Team

● Nach ausreichender Einarbeitung auch teilweise Arbeit im Home-Office möglich



Wir bieten Ihnen ein familiäres Arbeitsklima mit der Möglichkeit, eigene Ideen erfolgreich umzusetzen und kreativ zu agieren. Über die Zusendung Ihrer aussagekräftigen und vollständigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) freuen wir uns sehr. Bitte geben Sie auch Ihre Gehaltsvorstellung und Ihr frühestmögliches Eintrittsdatum. Adressieren Sie Ihre Bewerbung bitte an Frau Jessica Peiseler und senden sie als PDF-Datei, nach Möglichkeit in einem Dokument, an folgende E-Mail-Adresse: