Bisexueller Jonathan auch mit 190 Jahren noch sexuell aktiv

Die berühmte Seychellen-Riesenschildkröte Jonathan führt im Alter von 190 Jahren immer noch ein erfülltes Sexualleben. "Trotz seines Alters hat Jonathan immer noch eine gute Libido und paart sich mit Emma und manchmal auch mit Fred – die Tiere sind oft nicht besonders geschlechtersensibel", so Jonathans Leibarzt Joe Hollins gegenüber dem "Guinessbuch der Rekorde".



Jonathan schlüpfte zirka 1832 aus einem Ei (sein genauer Geburtstag ist unbekannt). Er lebt seit dem späten 19. Jahrhundert in der Gouverneurs-Residenz im abgelegenen britischen Überseegebiet St. Helena, einer Insel im Südpazifik. Schon seit längerem galt er als ältestes Tier auf der Welt. Inzwischen hat der 190-Jährige aber auch einen weiteren Rekord gebrochen – er erhielt den Titel der ältesten (bekannten) Schildkröte aller Zeiten. Die bisherige Rekordhalterin war die Strahlenschildkröte Tuʻi Malila (zirka 1778-1965). Das Tier, das der Überlieferung nach Kapitän James Cook der königliche Familie von Tonga geschenkt haben soll, erreichte immerhin ein geschätztes Alter von 188 Jahren.



Auch wenn das Sexleben von Jonathan noch in Ordnung zu sein scheint, hat das Alter seine Spuren hinterlassen, so Teeny Lucy von der Tierschutzorganisation SPCA gegenüber "Peta Pixel": "Er ist jetzt fast blind wegen eines Grauen Stars und hat seinen Geruchssinn verloren. Er kennt sein Territorium aber immer noch so gut, dass er überall ohne Probleme herumläuft." Ihren Angaben zufolge lebten Artgenoss*innen von Jonathan normalerweise bis zu 150 Jahre.

Jonathan war lange allein in der Gouverneurs-Residenz – offenbar aus Einsamkeit stieß er Bänke um und störte Cricket-Spiele. 1991 wurde ihm schließlich "Frederica" zur Seite gestellt – die beiden paarten sich daraufhin oft. Erst 2017 wurde bemerkt, dass es sich dabei um ein Männchen handelte, das dann in Fred umbenannt wurde (queer.de berichtete). Inzwischen leisten auch die Riesenschildkröten Emma und David Jonathan Gesellschaft – während der Senior gerne auch mit Emma Sex hat, verschmäht er offenbar David.



Übrigens: Nur wenige Monate nach dieser Entdeckung öffnete die Insel die Ehe für gleichgeschlechtliche Menschenpaare (queer.de berichtete).



St. Helena ist eine Insel von der Größe Liechtensteins mit – laut der Volkszählung von 2021 – gerade einmal 4.439 (menschlichen) Einwohner*innen. (cw)