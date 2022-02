"Liebe wen Du willst" muss sofort seine Arbeit einstellen!

Die aktuelle Webseite des Vereins wirkt professionell

Von Norbert Blech

Heute, 12:06h,

Nach wochenlanger Kritik mit immer neuen Vorwürfen hat der Gründer und Vorstand des Vereins "Liebe wen Du willst", Steve Hildebrandt, am Montag als Reaktion ein weiteres Video-"Statement" veröffentlicht. Es ist zunächst sein Recht, sich gegen Beschuldigungen und Mutmaßungen zu wehren und seine Sicht der Dinge darzustellen.



Wenn er aber auf Beschuldigungen im teils privaten Bereich den offiziellen TikTok- und Instagram-Kanal des Vereins nutzt, dabei nur ansatzweise reflektiert auf den "Shitstorm" antwortet und dazu noch Beschuldigungen gegen ehemalige Ehrenamtliche und Personen aus seinem privaten Umfeld aufstellt, zeigt er abermal, dass er den Verein nicht führen kann. Erst recht nicht einen Verein, der sich unter anderem als Anlaufstelle für Opfer von "Sexual-/ Gewaltdelikten" anpreist.



"Liebe wen Du willst" verkauft sich als Anlaufstelle für queere Menschen in Krisensituationen und bei Gewalterfahrungen und ist vor allem in den sozialen Netzwerken TikTok und Instagram aktiv

Schließlich fehlt am Ende des Videos vor allem ein Rücktritt – der längst völlig unabhängig der Sachlage hätte erfolgen müssen, um weiteren Schaden vom ohnehin schon schwer beschädigten Verein und seinem eigentlichen Anliegen abzuwenden. Queere Betroffene von Gewalt und Ausgrenzung, in der Vereinspraxis wohl vor allem Jugendliche, stehen in dessen Mittelpunkt, nicht Ehre und Persönlichkeitsrechte eines Vorstands.

Vorwürfe und Bedenken ohne Ende

Grund des neuesten "Statement"-Videos sind möglicherweise von Hacker*innen veröffentlichte, aus unklaren Quellen stammende Materialien. Die zwei wichtigsten gehören eigentlich aus mehreren Gründen zunächst nicht in die Öffentlichkeit und sind unter Wahrung von Presserecht und Persönlichkeitsrechten aller Beteiligten schwer aufgreifbar. Obwohl beides, ein rund 20 Jahre altes, ausländisches Gerichtsurteil gegen Hildebrandt und ein recht aktuelles Video aus einer Privatwohnung, das Gewaltanwendung durch ihn gegen eine junge Person zeigt, nur in selektiven Ausschnitten veröffentlicht wurden, nutzten das einige Menschen in sozialen Netzwerken für einen sehr gewagten Indizienprozess gegen ihn, bei dem ein unendliches Gemenge an Gerüchten und Beschuldigungen als Fakten dargestellt wurden – ohne Verteidigung, aber mit öffentlicher Verurteilung. Ein Hacker führt sich als Kinderschützer auf, dem jedes Mittel Recht ist und der viele Grenzen überschreitet.



Diese Materialien hätten an Behörden und an Medien mit ausreichend Recherchekompetenz und -möglichkeiten gehen müssen, zwecks einer gründlichen und seriösen Überprüfung des Vereins und ihres Gründers. Abseits der Frage, wie man sie wo mit welchen Folgen artikulieren kann und sollte, wecken die Materialien zugleich sehr ernste und sehr berechtigt wirkende zusätzliche Bedenken über den Verein und seinen offensichtlich im Mittelpunkt stehenden und nicht weichen wollenden Boss – der für diese Arbeit aus diversen Gründen gänzlich ungeeignet erscheint. Sein "Statement" löst alle diese Bedenken nicht auf.



Eine eventuelle Klärung durch Behörden und Gerichte wird Zeit in Anspruch nehmen, während immer neue berechtigte oder unberechtigte Vorwürfe aufgestellt werden. Das ist für den Verein nicht tragbar. Er kann derzeit nicht als Anlaufstelle dienen, er kann als solche nicht empfohlen werden. Das galt bereits vor den "Hacks": Die ursprünglichen Vorwürfe – darunter die Vortäuschung von Kooperationen, das Übertragen von "Notfall- und Krisenmanagement" an Jugendliche und ein öffentliches Lächerlichmachen von Personen, für die der Verein da sein will, und ihrer Anliegen zur Nutzung von Pronomen – hätten in einem seriös handelnden Verein eine umfassende Reflektion der Führung und eine Pausierung, Neuorientierung und Professionalisierung der Arbeit zur Folge gehabt. Eigentlich hätte auch der geschlossene Rückzug der bereits damals unverantwortlich Handelnden folgen müssen.

Verein und Vorstand wollen weiter machen

Die Berechtigkeit dieser Kritik, zuerst neben weiteren Mutmaßungen erhoben von einigen einflussreichen Personen in sozialen Netzwerken und dann unter anderem aufgegriffen vom Queerbeauftragten der Bundesregierung, war dabei für praktisch jeden Menschen außerhalb des Vereins offensichtlich. Der Verein reagierte hingegen mit absurd trotzigen Reaktionen, Pseudo-Reue und -Verständnis, Whataboutism und Androhungen von Strafanzeigen. Offenbar gab es niemand im Vorstand, im Team und im Verein, der dieses Verhalten und diesen weiteren Beweis von Unprofessionalität stoppen konnte – und offenbar bleibt das so: Das neuste Video zeigt, dass nichts besser wurde.



Hildebrandt hat es selbst im Namen des Vereins aufgenommen. Dabei hätte eigentlich eine andere Person das Ruder übernehmen müssen, während er pausiert, bis die Vorwürfe geklärt sind. Offenbar lassen sich weder in der Arbeit noch in der Kritik Verein und Gründer voneinander trennen. Sein Team stehe geschlossen hinter ihm, behauptet Hildebrandt im aktuellen "Statement", man bleibe am Ball, will also weitermachen wie bisher.



Ohne jemanden damit persönlich vorverurteilen (oder entlasten) zu wollen: Dazu kann es nur ein klares Nein geben. Der Verein kann einfach nicht mehr weiterarbeiten, hat seinen Namen und jedes Vertrauen verspielt und verdient keines mehr. An seiner Führung und Arbeit darf es angesichts der sensiblen Aufgaben keinerlei Zweifel geben. Stattdessen verrät aktuell noch die Berliner Polizei gegenüber "Volksverpetzer", dass es wegen "Strafermittlungsverfahren gegen den Verein selbst und Mitglieder" keine Zusammenarbeit mehr gebe. Der Gedanke, junge Menschen in Krisensituationen würden sich weiter an "Liebe wen Du willst" wenden, lässt erschaudern.



Es gibt andere Anlaufstellen virtuell und in der realen Welt für queere Menschen, und manche ehrenamtliche Person aus "Liebe wen Du willst" – um die sich der Vorstand im "Statement" angeblich sorgt, die er aber in der Praxis beschädigt – könnte dort eine neue Heimat finden. Aber für "Liebe wen Du willst" muss Schluss sein, der angeblich gemeinnützige Verein muss aus dem Vereinsregister ebenso fliegen wie aus sozialen Netzwerken, wo er sich weiter als Anlaufstelle präsentiert. Es stünde der Vereinsführung gut an, diesen Schritt selbst zu entscheiden. Sofort.