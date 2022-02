Schwulenberatung Berlin sucht Sozialbetreuung und Ehrenamtskoordination

Heute, 10:26h, noch kein Kommentar

Die Schwulenberatung Berlin sucht für die Erstaufnahmeeinrichtung und Gemeinschaftsunterkunft für LSBTI* Geflüchtete in Berlin-Treptow



● eine weitere Sozialbetreuung mit eigener Migrations- oder Fluchterfahrung (26-30 Wochenstunden)

● eine Ehrenamtskoordination (19,5 Wochenstunden)



zum nächstmöglichen Zeitpunkt.





Aufgaben Sozialbetreuung u.a.:

● Aufnahme neuer Bewohner*innen

● Bedarfserfmittlung und niedrigschwellige Betreuung

● Informationsvermittlung, Unterstützung bei Ausfüllen von Formularen

● Vermittlung an Beratungs- und Freizeitangebote, Weiterverfolgung von Prozessen

● Regelung zwischenmenschlicher Konflikte des Zusammenlebens

● Regelung der täglichen Abläufe in der Unterkunft, einschließlich Einhaltung der Hausordnung



Voraussetzungen

● Eigene Migrations- oder Fluchterfahrung

● Deutsche Sprachkenntnisse (B2 oder höher)

● Sprachkenntnisse in Englisch (B2 oder höher)

● hohe Sozialkompetenz

● ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit

● eine sorgfältige, systematische und effiziente Arbeitsweise

● zuverlässiges und eigenverantwortliches Arbeiten

● teamfähig, konfliktfähig, engagiert und flexibel

● Sicherer Umgang mit MS Office

● Bereitschaft zur Fortbildung



Erwünscht

● (sozial-)pädagogische Basisqualifikation

● Relevante Berufs-/Praxiserfahrung im sozialen/ sozialpädagogischen Bereich

● Einschlägige Erfahrungen in der Arbeit mit Geflüchteten

● Erfahrungen in Konfliktmanagement

● Zugehörigkeit zu der Zielgruppe LSBTI*

● Interkulturelle/Diversity Kompetenz

● Sprachkenntnisse in Russisch, Georgisch oder Spanisch,





Aufgaben Ehrenamtskoordination u.a.:

● Koordination, Betreuung und Vernetzung von Ehrenamtlichen

● Weitere Akquise, Auswahl und Qualifizierung von neuen Ehrenamtlichen

● Verortung und Vernetzung mit Sozialraum der Unterkunft und Community

● Koordination von ehrenamtlichen Aktivitäten wie Begleitung, Sprache, Patenschaften, Freizeit u.a.

● Anerkennungs- und Kooperationskultur

● Evaluation der Ehrenamtsarbeit



Voraussetzungen

● relevanter (Fach-)Hochschulabschluss und/oder Praxiserfahrung,

● Deutsche Sprachkenntnisse (B2 oder höher)

● Sprachkenntnisse in Englisch (B2 oder höher)

● hohe Sozialkompetenz

● ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit

● eine sorgfältige, systematische und effiziente Arbeitsweise

● zuverlässiges und eigenverantwortliches Arbeiten

● teamfähig, konfliktfähig, engagiert und flexibel

● Sicherer Umgang mit MS Office

● Bereitschaft zur Fortbildung



Erwünscht

● Einschlägige Erfahrungen in der Freiwilligenarbeit

● Zugehörigkeit zur Zielgruppe LSBTI*

● Sprachkenntnisse in weiteren Sprachen

● Interkulturelle/Diversity Kompetenz

● Kenntnisse der Strukturen und Rechtsgrundlagen des ehrenamtlichen Engagements





Aussagekräftige Bewerbungen

mit Lebenslauf und Motivationsschreiben bitte mit Kennwort 2022-A3-03 bis zum 20. Februar 2022

● per Email an

● per Post an Schwulenberatung Berlin, Niebuhrstraße 59/60, 10629 Berlin



Bei Fragen bitte an Antje Sanogo ( ) wenden.