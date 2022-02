Dschungelcamp: Glööckler will größere Lippen

Heute, 09:42h,

Harald Glööckler hat in der 13. Folge des Dschungelcamps über seine Schönheits-OPs gesprochen – und erklärt, dass er schon konkrete Pläne für die Zeit nach der TV-Show habe. "Wenn ich im Hotel bin, nehme ich erst mal den Rest von der Haarfarbe. Und wenn ich dann ganz zurück bin, muss der Arzt inspizieren, was sonst noch so verrutscht ist", so der 56-Jährige.



Mitbewerberin Anouschka Renzi erklärte, sie sehe bei dem Modedesigner keinen Handlungsbedarf: "Du siehst viel besser aus. Lass' das mal so." Doch Glööckler benannte gleich einen Körperteil, der medizinische Aufmerksamkeit benötige: "Findest du nicht, die Lippen sind ein wenig klein?"



Die Stil-Ikone hatte bereits viele Eingriffe über sich ergehen lassen. "Das war Fett absaugen, Zähne machen komplett, Augenlider straffen, Lifting ohne schneiden mit Laser, Jawline unterspritzen lassen", so Glööckler im Camp. "Seit 26 Jahren mache ich Unterspritzungen mit Hyaluron, Botox – das findet drei Mal im Jahr statt. Dann habe ich mir die Kopfhaare, die Barthaare, die Lippen, den Lidschatten tätowieren lassen. Ob das jeder als schön empfindet, ist eine andere Sache. Aber ich muss es ja schön finden. Nur für mich ist es relevant."



Vor seinem Einzug in den Dschungel hatte Glööckler verraten, dass er sich auch mit Hilfe eines Schönheitsdoktors auf die RTL-Show vorbereite. So habe er sich Botox unter die Achseln spritzen lassen, um auch ohne Zugang zu Antitranspirant Körpergeruch zu verhindern (queer.de berichtete).

Glööckler ist einer von sechs Teilnehmenden der diesjährigen Staffel von "Ich bin ein Star, holt mich hier raus", die sich noch im Camp befinden. Ursprünglich traten elf mehr oder weniger bekannte Promis an. Reality-Star Janina Youssefian wurde von RTL nach einer rassistischen Äußerung aus der Show geschmissen, vier weitere Frauen (Tara Tabitha, Jasmin Herren, Tina Ruland und Linda Nobat) sind vom Publikum aus dem Camp gewählt worden. Neben Glööckler und Renzi kämpfen damit noch Peter Althof, Filip Pavlović, Eric Stehfest und der ehemalige "Prince Charming"-Kandidat Manuel Flickinger um die Krone.



Der in der breiten Öffentlichkeit bislang wenig bekannte Flickinger, der im Dschungel anfangs recht blass gewesen war und wenig Sendezeit erhalten hatte, ist inzwischen in sozialen Medien zu einem der Publikums-Favoriten aufgestiegen. Nach der Sendung vom Dienstag wurde der 33-Jährige für seinen Einsatz bei der Dschungelprüfung hoch gelobt (queer.de berichtete).



Manuel ist ein bisschen sowas wie der Olaf Scholz des Dschungels. Erst sieht und hört man während der Kandidatur nichts von ihm, dann disqualifizieren sich alle anderen für den Job und dann zieht er an allen vorbei und holt sich die Krone. #IBES pic.twitter.com/mb66TvMn0w Trulla (@TrullaReloaded) February 2, 2022

| Twitter / TrullaReloaded | Macht Manuel den Scholz?

Flickinger erzählte in der Folge am Mittwochabend auch, dass er als Schwuler gemobbt worden sei: "Es fing an mit Hänseleien bis hin zu Erniedrigungen. Sei es 'du bist zu feminin, zu tuckig, zu schwuchtelig' – nur weil ich auf dem CSD High-Heel trug." Er sprach außerdem über sein Coming-out ("Es war ein bisschen schwierig, weil es damals im Dorf nicht gang und gebe war, schwul zu sein").



Die Donnerstagsfolge der Dschungelshow wird um 20.15 Uhr ausgestrahlt. Das Finale der 15. Staffel findet am Samstag nach "Deutschland sucht den Superstar" ab 22.15 Uhr statt. Dann wird auch ein Dschungelkönig oder eine Dschungelkönigin gewählt. (dk)