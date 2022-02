Neue Broschüre "Soll Geschlecht jetzt abgeschafft werden?"

Die Broschüre kann kostenfrei unter presse@lsvd.de bestellt werden bzw. steht als PDF zum Download bereit (Bild: LSVD)

Geschlechtliche Vielfalt und die Lebensrealitäten von trans Personen sind in den vergangenen Jahren deutlich sichtbarer geworden. Immer mehr Menschen nutzen geschlechtergerechte Formulierungen, um mehr als zwei Geschlechter anzusprechen. In Serien oder Filmen begegnen uns häufiger trans Charaktere. Und im Herbst 2021 zogen erstmals zwei Abgeordnete in den Deutschen Bundestag ein, die offen trans sind.



Diese Sichtbarkeit ist erfreulich. Sie zeigt, dass das Bewusstsein für geschlechtliche Vielfalt in der gesamten Gesellschaft zunimmt. Gleichzeitig ruft sie auch Gegenwind hervor. Es werden abwertende Positionen, Vorurteile und Falschinformationen verbreitet, um die Gleichstellung und Anerkennung von trans Personen zu verhindern.

Fakten statt Falschinformationen

So entsteht Verunsicherung, worum es bei Vorhaben wie beispielsweise der Einführung eines Selbstbestimmungsgesetzes eigentlich geht. Um dieser Verunsicherung etwas entgegenzusetzen, veröffentlichten der Lesben- und Schwulenverband (LSVD) und der Bundesverband Trans* (BVT*) am Donnerstag die Broschüre "Soll Geschlecht jetzt abgeschafft werden?".

Darin finden sich zwölf Fragen und Antworten zum Selbstbestimmungsgesetz und zu Transgeschlechtlichkeit. Die Broschüre informiert in kurzen Abschnitten und liefert konkrete Argumente gegen die kursierenden Falschinformationen und Vorurteile. Die Broschüre richtet sich an alle Personen, die gerne mehr über diese Themen erfahren möchten oder nach fundierten Argumenten suchen.



