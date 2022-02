Landesregierung kürt den "QueerWein Rheinland-Pfalz"

Von Micha Schulze

Wir wissen nicht, nach wie vielen Gläsern Riesling oder Dornfelder diese Idee entstanden ist, aber jetzt ist sie offiziell: Die Landesregierung in Mainz hat die Initiative "QueerWein Rheinland-Pfalz" gestartet, um die Vielfalt der Lebensweisen im Bundesland sichtbarer zu machen.



"Ich lade alle lesbischen, schwulen, bisexuellen, transidenten, intergeschlechtlichen und nichtbinären Winzerinnen und Winzer aus Rheinland-Pfalz ein, mir gute Weine vorzuschlagen", erklärte David Profit, Staatssekretär und Landesbeauftragter für gleichgeschlechtliche Lebensweisen und Geschlechtsidentität, am Donnerstag in einer Pressemitteilung. "Gemeinsam mit Expertinnen und Experten werde ich aus allen vorgeschlagenen Weinen diejenigen zwei Weine auswählen, die Ministerin Katharina Binz und ich als 'QueerWein Rheinland-Pfalz' ankaufen und ein Jahr lang bei repräsentativen Anlässen als rheinland-pfälzische Vielfaltsbotschafter verschenken werden."

Familienministerium will 500 Flaschen kaufen



Staatssekretär David Profit ist der LGBTIQ*-Beauftragte des Landes Rheinland-Pfalz (Bild: MFFKI)

Insgesamt will das Familienministerium 500 Flaschen zum Hofverkaufspreis (maximal 10 Euro pro Flasche) käuflich erwerben. Wein, so David Profit, sei "ein guter Botschafter für Rheinland-Pfalz, die Weingüter und die Vielfalt".



Bei der berauschenden Akzeptanzkampagne ist auch das Weinbauministerium involviert. "Mit seinen sechs Anbaugebieten und rund zwei Drittel der deutschen Rebfläche ist Wein nicht nur ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in Rheinland-Pfalz. Mit der Vielfalt seiner Rebsorten und Geschmacksrichtungen prägt Wein auch die Kultur und das Lebensgefühl des Landes", sagte Staatssekretär Andy Becht, der dem Landesbeauftragten beratend zur Seite steht. "Beim Wein kommen Menschen zusammen, die ihn in Geselligkeit genießen. Er trägt zu der besonderen Willkommenskultur und Gastfreundlichkeit bei, die wir hier in Rheinland-Pfalz pflegen. Werte wie Respekt, Freiheit, Akzeptanz und ein gutes und verständnisvolles Miteinander gilt es diese Tage wieder umso mehr hervorzuheben – und das gerne auch mit unkonventionellen Methoden."

Bis zum 28. Februar 2022 können sich Weingüter bewerben

Weingüter in Rheinland-Pfalz, in denen queere Menschen in verantwortungsvoller Position tätig sind, können sich ab sofort mit je zwei Weinen bewerben. Der Wein muss bis spätestens 28. Februar 2022 an das Familienministerium in Mainz geschickt werden. Detaillierte Informationen zum Verfahren gibt es in einem PDF.



In einer Verkostung ermitteln anschließend Expert*innen bis zu zwei Weine, die Botschafter für "QueerWein Rheinland-Pfalz" sein werden. Die ausgewählten "QueerWeine Rheinland-Pfalz" sollen am 18. Mai 2022, dem Verfassungstag des Landes, vorgestellt und bundesweit an Multiplikator*innen in Politik und Gesellschaft versendet werden.



Anmerkung der Redaktion: Bitte die queeren Medien nicht vergessen!