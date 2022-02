LSVD: Schwuler Mann vor Abschiebung in Verfolgerstaat

Erneut geht ein Gericht davon aus, dass jemand seine Homosexualität im Herkunftsland verstecken könne

Der Lesben- und Schwulenverband in Deutschland hat am Freitag auf den Fall eines schwulen Mannes aufmerksam gemacht, dem nach Entscheidungen, die gegen die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesverfassungsgerichtes verstoßen würden, eine Abschiebung in sein Herkunftsland droht.



Homosexualität werde dort geächtet und der Staat drohe mit drakonischen Haftstrafen, so der LSVD, der zum Schutz von "A." weder das Herkunftsland, das konkrete Verwaltungsgericht noch Details bezüglich der geplanten Abschiebung benannte. Der Mann sitze bereits in Abschiebegewahrsam und sei dazu von seinem langjährigen Partner getrennt worden, mit dem er seit sieben Jahren zusammen lebe und mit dem er praktisch die gleichen Asylverfahrensgänge mit unterschiedlichem Ausgang durchlaufen habe.



Der LSVD forderte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) und das BAMF "dringend auf, seine geplante Abschiebung zu stoppen und A. und seinem Partner die Flüchtlingseigenschaft zuzuerkennen". Der Verband ergänzte: "Wenn die neue Bundesregierung ihren queerpolitischen Aufbruch ernst meint, darf sie queere Geflüchtete nicht länger in Verfolgerstaaten abschieben."



Der Fall von A. stehe exemplarisch für europarechts- und verfassungswidrige Praktiken von BAMF und Gerichten, mit denen queere Menschen regelmäßig zu kämpfen hätten, so der LSVD, der kürzlich diese Praxis näher dokumentiert hatte (queer.de berichtete). Die neue Bundesregierung hat in ihrem Koalitionsvertrag versprochen, die Asylverfahren für queere Verfolgte zu überprüfen. "Das BAMF muss sich endlich an geltende Rechtsprechung halten und queeren Geflüchteten ein faires Asylverfahren gewährleisten", so der LSVD.

Offenbarungs- und Diskretionsgebot angelegt

Auf seiner Webseite hat den LSVD den aktuellen Fall ausführlich dokumentiert. Im ersten Asylverfahren hätten A. und sein Partner "aus Angst, Scham und Unwissenheit nicht vorgebracht, dass sie schwul sind und dass sie deswegen Verfolgung bei einer Rückkehr ins Herkunftsland befürchten". Einen Folgeantrag bescheideten die Behörden bei A. als unzulässig und bei seinem Partner als zulässig, aber unbegründet. "Beide Partner klagten vor dem zuständigen Verwaltungsgericht", so der LSVD. "Während dieses A.s Partner im Rahmen seines Folgeverfahrens zumindest das Vorliegen von Abschiebehindernissen bescheinigte, lehnte es A.s Asylgesuch ab."



Laut LSVD sei das BAMF entgegen der EuGH-Rechtsprechung von einer Drei-Monatsfrist bei Folgeanträgen ausgegangen. Auch habe die Behörde A. ein "grobes Verschulden" unterstellt, sich nicht im ersten Verfahren geoutet zu haben. Zwar habe das Gericht die vorgetragene Homosexualität und Partnerschaft nicht in Zweifel gestellt, das Vorbringen aber insgesamt als "nicht tragfähig" und "nicht glaubhaft" sowie als "asyltaktisch" bewertet. Diese Einordnung geschehe auf "menschenverachtende Weise", so der LSVD: "Aufgrund der zumeist massiven Scham und der durchaus begründeten Angst vor einem Outing darf bei Asylfolgeanträgen von queeren Geflüchteten regelmäßig kein 'schweres Verschulden' zur Last gelegt werden".



Das Verwaltungsgericht wies die dagegen eingelegte Klage von A. als unbegründet ab, da es nicht überzeugt sei, dass der Kläger seine Homosexualität bei einer Rückkehr in "besonders exponierter Weise" auszuüben wünsche und ein inneres Bedürfnis habe, "sich zu seiner sexuellen Orientierung auch öffentlich zu bekennen". Dabei verwies das Gericht auf eine Aussage von A. bei der mündlichen Verhandlung: "Es ist mir nicht wichtig, mit jemand anderem über meine sexuelle Orientierung zu reden oder dies mitzuteilen. Das ist meine Privatsache."



Der LSVD kommentiert, dass auch hierzulande viele Schwule einen solchen Satz sagen würden und er sich hier konkret auf die Situation in einer Sammelunterkunft bezogen hätte. "Während beide Antragsteller ihre Ängste vor einem Outing gegenüber Landsleuten vor allem in der Unterkunft zum Ausdruck gebracht hatten, hatten sie ebenso das Gericht wie vorher das BAMF darüber informiert, dass sie an CSDs teilnehmen und Beratungsangebote der LSBTI-Community aufsuchen." Letztlich werde aus einer begründeten Angst vor Verfolgung und Diskriminierung der Wunsch konstruiert, A. wolle seine schwule Identität nicht offen ausleben.



Der LSVD kritisierte, dass das Gericht damit erneut das sogenannte "Diskretionsgebot" anwende, was ein klarer und erneuter Verstoß gegen die Rechtsprechung des EuGH und des Bundesverfassungsgerichts sei – demnach dürfe im Asylverfahren nicht erwartet werden, dass Personen ihre sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität in der Heimat verstecken. Das Gericht unterscheide im Urteil zu A. dabei noch ebenfalls rechtswidrig zwischen Antragstellenden, für die ihre homosexuelle Orientierung "identitätsbestimmend" sei, und jenen, bei denen das vermeintlich nicht der Fall sei. Diese "Zumutung" einer Forderung nach einem Doppelleben, das letztlich nicht wirksam vor Verfolgung schützen könne, widerspreche dem EuGH-Urteil aus dem Jahr 2013, wonach grundsätzlich "die sexuelle Ausrichtung einer Person ein Merkmal darstellt, das so bedeutsam für ihre Identität ist, dass sie nicht gezwungen werden sollte, auf sie zu verzichten."

Paarleben für Gericht irrelevant

Das Gericht kam laut den vom LSVD veröffentlichen Urteilsauszügen am selben Tag bei A. zu einem anderen Ergebnis als bei seinem Partner, dem es Abschiebehindernisse zugestand. Bei A. gab sich das Gericht nicht davon überzeugt, dass das Nicht-Ausleben der Homosexualität ihn "in einen inneren Konflikt" bringen würde. Die Fälle seien getrennt voneinander zu betrachten.



Das Urteil verkenne so "auch vollkommen, dass A. somit von seinem Partner, mit dem er seit sieben Jahren ein Paar ist, getrennt wird", kritisiert der LSVD. "Das Recht von A. und seinem Partner auf Partnerschaft und Familie, verbrieft im deutschen Grundgesetz wie auch der Europäischen Menschenrechtskonvention, wurde dabei – so ist es leider gang und gäbe bei queeren Asylgesuchen – von den deutschen Behörden ohnehin nicht geprüft." (cw/pm)