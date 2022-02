Dritte "Prince Charming"-Staffel startet im Free-TV

Heute, 09:53h,

Kim Tränka, der neue "Prince Charming", geht in der dritten Staffel der mit dem Grimme-Preis ausgezeichneten Gay-Dating-Show auf die Suche nach seinem Mr. Right. Der 31-jährige Automobilkaufmann aus Bremen hat die Auswahl aus 18 Kandidaten im Alter von 22 bis 40 Jahren, die er in einer eigens von RTL angemieteten Villa auf Kreta auf Herz, Nieren und andere Körperteile prüfen kann. Die Staffel feiert am Montagabend nach dem Datingformat "First Dates Hotel" um 22.20 Uhr auf Vox als Free-TV-Premiere – danach erfolgt die Ausstrahlung wöchentlich.



Für die erste Folge hat sich das Produktionsteam etwas ganz Besonderes ausgedacht: Beim Einzug der Kandidaten mischt sich Prinz Kim Tränka heimlich unter die Singles – mit einem lockeren "Moin, hallo!". Kim gibt zu, dass ihm seine Undercover-Tätigkeit stark zusetzt. Fast wäre er bereits am Anfang enttarnt worden.



So viel sei schon mal verraten: Optisch kommt der Prinz gut an – mehrere Kandidaten werfen sofort ein Auge auf ihren "Mitbewerber". Besonders bei Manfred geht der Verstand dank des Hünen kurzerhand in den Stand-by-Modus: "Große Liebe zwischen uns beiden, glaube ich." Später werden die 18 Kandidaten und der Prinz in einem "Kennenlernspiel" noch mehr voneinander erfahren. Bevor das Flirten zu heftig wird, verrät der Prinz jedoch seine wahre Identität. Am Ende muss er entscheiden, wer eine Krawatte erhält und damit im Spiel bleiben darf – und schon in Folge eins wird nicht jeder glücklich gemacht.

Zweitverwertung auf Vox

Die zehn je einstündigen Folgen waren bereits zwischen August und Oktober bei RTL+ bereitgestellt worden. Abonennt*innen des Streamingportals können sie dort jederzeit abrufen. Wer kein Abo hat, kann die Show nun erstmals auf Vox sehen – allerdings sollte man sich von sozialen Medien und anderen Berichten über die Realityshow fernhalten, da bereits ausführlich über die Ergebnisse der Balz berichtet worden ist.



Laut RTL ist "Prince Charming" auf dem Streamingportal sehr erfolgreich. Das Medienunternehmen hat deshalb bereits eine vierte Staffel des Formats geordert (queer.de berichtete). Bei der Zweitverwertung auf Vox gab es dagegen bislang nur unterdurchschnittliche Einschaltquoten. Bei der zweiten Staffel schalteten vor einem Jahr am späten Abend zwischen 340.000 und 530.000 Zuschauer*innen pro Folge ein. Der Markanteil in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag zwischen drei und sieben Prozent.



Zuletzt gab es mit "Princess Charming" auch einen lesbischen Ableger der Show, der ebenfalls auf Vox in Zweitverwertung gezeigt wurde. Auch hier ist bereits eine zweite Staffel bestellt worden.



"Prince Charming" basiert auf einem US-Format, das 2016 unter dem Titel "Finding Prince Charming" ausgestrahlt wurde (queer.de berichtete). Die von Sänger Lance Bass (*NSYNC) moderierte Sendung lief im LGBTI-Sender Logo, der auch die ersten acht Staffeln von "RuPaul's Drag Race" in Erstausstrahlung zeigte. Die amerikanische Version wurde allerdings bereits nach einer Staffel abgesetzt. Erst mit der deutschen Version feierte die Show Erfolge bei Kritiker*innen und beim Publikum. Inzwischen gibt es nationale Ableger in den Niederlanden, Dänemark und Polen. (cw)

