Neue "L Word"-Generation erhält dritte Staffel

Der amerikanische Pay-TV-Sender Showtime hat am Freitag bestätigt, dass der "L Word"-Spinoff weitergehen wird. "Wir haben euch laut und deutlich vernommen. 'The L Word: Generation Q' kehrt für eine dritte Staffel zurück", kündigte der Sender in sozialen Netzwerken an.



Die neue Staffel soll wie die vorhergehende zehn je rund einstündige Episoden enthalten. Die Serie soll wohl noch im Laufe dieses Jahres bei Showtime gezeigt werden. Deutsche Zuschauer*innen mussten bislang immer etwas Geduld bis zur Ausstrahlung aufbringen. Sky zeigte die erste Staffel rund vier Monate nach der US-Premiere, die zweite Staffel dann mit einer ein- bis zweimonatigen Verspätung. Alle bislang gedrehten 18 Folgen sind in den USA und Deutschland bereits ausgestrahlt worden.

Bei der Serie handelt es sich um einen Ableger der 70-teiligen Serie "The L Word – Wenn Frauen Frauen lieben", die zwischen 2004 und 2009 über die Bildschirme flimmerte. Die Reihe galt damals als bahnbrechend – sie handelt von einer Clique lesbischer, bisexueller, heterosexueller und trans Freundinnen in West Hollywood und behandelte viele aktuelle Themen wie Coming-out, Regenbogenfamilien, Rassismus oder Drogenmissbrauch. Alle Folgen der Originalserie können in Deutschland bei RTL+ gestreamt werden.



Bei "Generation Q" wird das Leben von Bette Porter (Jennifer Beals), Alice Pieszecki (Leisha Hailey), Shane McCutcheon (Katherine Moennig), Dani Nunez (Arienne Mandi), Micah Lee (Leo Sheng), Finley (Jacqueline Toboni), Sophie Suarez (Rosanny Zayas), Gigi Ghorbani (Sepideh Moafi) und Angie Porter-Kennard (Jordan Hull) gezeigt. Alle Folgen sind bei Sky Ticket und Sky Go verfügbar. (cw)