In Ungarn skandalisiertes Kinderbuch über "nicht-traditionelle Familien" erscheint auf Deutsch

Das Buch ist ab sofort auf Deutsch erhältlich (Bild: 100% Mensch Verlag)

Vor gut einem halben Jahr hatte das Kinderbuch "Micsoda család!" des US-Autors Lawrence Schimel und der lettischen Illustratorin Elīna Brasliņa in Ungarn für Schlagzeilen gesorgt, weil eine Buchhandlung das Werk nicht mit einem Warnhinweis versehen hatte und deshalb von den Behörden bestraft wurde (queer.de berichtete). Nach ungarischen Recht müsse bei einem Buch über eine "nicht-traditionelle Familie", also eine Regenbogenfamilie, eine Warnung ausgesprochen werden. Nun erscheint das Buch auch auf Deutsch und Polnisch – freilich ohne Warnung.



Auf Deutsch trägt es den Titel "Hundemüde & Hellwach" (Amazon-Affiliate-Link ). Das Buch besteht aus zwei kurzen, gereimten Geschichten für Kinder ab zwei Jahre. In der ersten Geschichte wacht ein kleiner Junge lange vor seine beiden Müttern und seiner Schwester auf. Nur die Katze Rosa ist schon wach und gemeinsam bereiten sie sich ein Frühstück zu. In der zweiten Geschichte möchte ein kleines müdes Mädchen gerne ins Bett gehen – der Familienhund möchte jedoch spielen und klaut, als ihr ihre beiden Papas eine Gutenachtgeschichte vorlesen wollen, den Teddybären. Eine wilde Jagd nach dem Hund und den Teddybären entbrennt – mit einem unvorhergesehenen Ende. Herausgeber der deutsch- und polnischsprachigen Version ist der Verlag des Projekts 100% Mensch.

Pro gekauftes Buch wird ein Buch auf Polnisch gespendet

Die polnische Übersetzung geht auf eine Crowdfundingaktion des Projekts 100% Mensch zurück, der bereits letztes Jahr als Reaktion auf die queerfeindliche Politik der ungarischen Regierung das Kinderbuch "Das schönste Kleid der Welt" auf Ungarisch übersetzen ließ und kostenlos zum Download anbot (queer.de berichtete).



Durch eine Crowdfundingaktion des Projekts konnte unter dem Slogan "Buy one – donate one!" die Produktion des Buch gesichert werden. Der Clou: Für jedes in Deutschland verkaufte Exemplar geht eine polnische Version an die queere Menschenrechtsorganisation Fabryka Równości in Stuttgarts polnischer Partnerstadt Łódź. Dort werden die Bücher kostenfrei an Regenbogenfamilien, Kitas und andere Interessierte verteilt. "Die Situation für queere Menschen in unserem Nachbarland verschlechtert sich zusehends", so die Begründung der Aktion.



(Bild: 100% Mensch Verlag)

"Es ist wichtig, schon im Kindesalter vielfältige Lebensrealitäten sichtbar zu machen, nur so entsteht Akzeptanz und Normalität", so Holger Edmaier, Geschäftsführer des Projekts 100% Mensch. Die kurzen, lustigen Geschichten eigneten sich großartig als Gutenachtgeschichte oder als erstes nach dem Aufstehen.



Ungarn hatte Mitte letzten Jahres ein "Homo-Propaganda"-Gesetz eingeführt, das Darstellung von queeren Menschen in den Medien und Öffentlichkeit stark einschränkt und teilweise untersagt. Im Frühjahr will sich die Regierung von Regierungschef Viktor Orbán die queerfeindliche Linie in einem Referendum absegnen lassen. Gleichzeitig finden auch Parlamentswahlen statt, in denen sich der autoritär regierende Ministerpräsident erstmals einer geeinigten Opposition stellen muss.



Zuletzt warb Orbán mit queerfeindlichen Äußerungen um Stimmen. So brachte er sexuellen Missbrauch von Kindern und Homosexualität in Zusammenhang (queer.de berichtete). Vor dem "Propaganda"-Verbot hatte die Regierung auch gegen ein anderes Kinderbuch, das von einer Lesbenorganisation herausgegeben wurde, Stimmung gemacht. Der "Stern" will es in Kürze in deutschsprachigen Ländern veröffentlichen (queer.de berichtete). (pm/dk)