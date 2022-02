Jugendnetzwerk Lambda sucht Referent*in E-Mail-Beratung (m/w/d/k.A.)

Heute, 05:27h, noch kein Kommentar

Das Jugendnetzwerk Lambda e.V. sucht zum 01.04.2022 bzw. zum frühestmöglichen Termin:



Referent*in E-Mail-Beratung (m/w/d/k.A.)



für 20-25 h/Woche.



Lambda Bund ist ein bundesweiter Verein für queere Jugendliche und queere Jugendarbeit. Hier setzen sich junge Queers für eine Verbesserung ihrer Lebenssituation ein: für mehr Freiräume, mehr Möglichkeiten, mehr gesellschaftliche Teilhabe, mehr Vernetzung und Austausch. Dies findet in verschiedenen Projekten überwiegend ehrenamtlich statt.



Für das langjährige Peer-to-Peer-Beratungsprojekt "In&Out" mit Sitz in Berlin suchen wir zum 01.04.2022 eine*n Referent*in für unsere E-Mail-Beratung. Bei In&Out werden Jugendliche und junge Erwachsene bundesweit von ehrenamtlichen Berater*innen vorwiegend per E-Mail und Chat zu Themen wie z. B. Diskriminierungserfahrungen, Liebe, Beziehungen, Zweifel, (kein) Coming-out oder sexuelle Orientierung(en) und Geschlechtsidentität(en) beraten. Bislang unterstützten zwei hauptamtliche Personen das ehrenamtliche Team als Koordination und in der Aus- und Weiterbildung. Durch die gestiegenen Beratungsanfragen werden diese nun durch eine dritte Stelle ergänzt, wodurch die verschiedenen Arbeitsbereiche unter den Hauptamtlichen gemeinsam neu aufgeteilt werden können.



Die Büroräume teilen sich die Hauptamtlichen von In&Out mit der Geschäftsführung und dem Vorstand von Lambda Bund. Die Teamsitzungen mit den Ehrenamtlichen finden aktuell im Jugendzentrum Lambda Berlin-Brandenburg statt.



Aufgaben:

• Anleitung und Unterstützung von Ehrenamtlichen bei der Vorbereitung, Durchführung und Auswertung peer-basierter queerer Jugendberatung, z. B.

- Unterstützung der Berater*innen in schwierigen Beratungssituationen

- Regelmäßige Supervision der Berater*innen

- Qualitätssicherung der Beratungsangebote

• Übernahme von Beratungen (insbesondere Chatberatungen) zur Entlastung der Berater*innen und der Kolleg*innen

• Aus- und Fortbildung der Berater*innen, inklusive Konzeption, Planung und Durchführung der erforderlichen Schulungen

• Erstellung von Handreichungen und Konzeptpapieren für die Berater*innen und für Veröffentlichungen

• Vorbereitung und Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit

• Bundesweite Netzwerkarbeit mit Akteur*innen queerer Beratungsangebote



Wir erwarten:

• Abgeschlossenes (Fach-)Hochschulstudium der Psychologie oder Sozialpädagogik/Sozialen Arbeit mit entsprechender Zusatzqualifikation

• Erfahrungen in und besonderes Interesse an der queeren Beratungsarbeit und in der Gestaltung von Beratungsangeboten (insbesondere Chatberatung)

• Vertrautheit mit den Lebensverhältnissen von LSBTIQ* Jugendlichen und jungen Erwachsenen

• Fundiertes Wissen zu verschiedenen Diskriminierungsdimensionen und eigenes kritisches, sensibles Verhalten im Team und mit den Ratsuchenden mit Bereitschaft zum Weiterlernen

• Bereitschaft zu partizipativer, machtkritischer Arbeitsweise mit den Ehrenamtlichen

• Hohe kommunikative Kompetenzen und eine selbstständige Arbeitsweise

• Bereitschaft, auch an Wochenenden und in den Abendstunden zu arbeiten

• Sicherer Umgang mit gängigen Office-Anwendungen



Wir wünschen:

• Optimalerweise Zusatzausbildung Supervisor*in

• Erfahrungen in Projektkoordination und im Freiwilligenmanagement

• Gute bundesweite Vernetzung in relevanten Bereichen

• Erfahrungen in der Konzeption und Durchführung von Workshops

• Erfahrung in ehrenamtlicher Arbeit



Wir bieten:

• Eine unbefristete Stelle in einem spannenden, vielseitigen Arbeitsumfeld und in enger Zusammenarbeit mit engagierten Ehren- und Hauptamtlichen

• Die Vergütung erfolgt in Anlehnung an den TVöD Bund (Entgeltgruppe E 11). Der Arbeitsort ist Berlin.

• Möglichkeiten zur Weiterbildung und Weiterentwicklung

• Eine interessante, anspruchsvolle und abwechslungsreiche Arbeit, die viel Selbstständigkeit erfordert und vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten bietet

• Eine flexible Arbeitszeitgestaltung mit Möglichkeit zum Homeoffice



Wir freuen uns über qualifizierte Bewerber*innen, die ihre Fähigkeiten bei uns einbringen möchten. Wir wissen, dass nicht alle marginalisierten Positionen in unserem Team repräsentiert sind. Wir laden deswegen insbesondere Menschen mit Migrationsgeschichte, Personen of Color und Schwarze Personen sowie Menschen, die behindert sind_werden ein, sich zu bewerben. Bei Fragen, welche (Teil-)Identitäten aktuell im ehrenamtlichen Team repräsentiert sind und wie wir im ehrenamtlichen und hauptamtlichen Team an der Veränderung von Machtverhältnissen arbeiten, melden Sie sich gerne.



Die aktuellen Büroräume sind nicht mit dem Rollstuhl befahrbar. Gerne kommen wir mit Ihnen über weitere mögliche Barrieren und Zugangsbedürfnisse ins Gespräch und kümmern uns um eine barrierearme Ausgestaltung der Stelle.



Bewerbungen

bitte ausschließlich per E-Mail und mit aussagekräftigen Unterlagen (in einer Datei) bis zum 20. Februar 2022 an: !



Für Rückfragen steht unsere Geschäftsführerin Kim Trau unter oder Telefon 0163 1687113 gern zur Verfügung.