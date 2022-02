Heute, 08:59h, noch kein Kommentar

"Richard O'Brien's Rocky Horror Show" geht ab 8. Februar 2022, coronabedingt später als geplant, auf große Tournee – mit Sky du Mont, dem Schauspieler und Gentleman, als Erzähler. Dann heißt es in Deutschland, Österreich und der Schweiz endlich wieder: "Let's do the Time Warp again!"



Über eine Million Fans ließen sich bereits von der international hochgelobten Inszenierung des Regisseurs Sam Buntrock – geschaffen unter dem höchstpersönlichen Augenmerk des Schöpfers Richard O'Brien – begeistern. Jetzt erwartet sie sogar eine frische und aufregende Überarbeitung der kultigen Produktion, voll neuer visueller Highlights und unvergesslicher emotionaler Momente.

"Wir alles brauchen etwas Aufmunterndes in diesen Tagen"

O'Brien selbst freut sich schon unbändig: "Die 'Rocky Horror Show' war für mich immer wie ein unbezähmbares Kind, das völlig unbekümmert hüpft und springt, egal wann, wo oder warum. Und darum bin ich total begeistert, dass die 'Rocky Horror Show' 2022 wieder raus zum Spielen darf. Wir alles brauchen etwas Aufmunterndes in diesen Tagen – also holt die Strapse raus und lasst uns gemeinsam Spaß haben!"

Über 250.000 Besucher*innen machten allein die letzte Tournee zum ausverkauften Hit und bewiesen, dass sich diese Inszenierung einen festen Platz in den Herzen der Rocky-Fans erobert hat.



Den Anfang der großen Rocky-Tour macht Bielefeld am 8. und 9. Februar 2022 – im August endet sie in Bremen. Alle Termine sind im Servicekasten unter diesem Artikel zusammengefasst. Karten gibt es auf rocky-horror-show.de. (cw/pm)



Termine



Bielefeld: Stadthalle, 08.-09.02.2022

Oberhausen: Rudolf-Weber-Arena, 11.-12.02.2022

Wien: MuseumsQuartier – Halle E, 15.-27.02.2022

Berlin: Admiralspalast, 01.-13.03.2022

München: Deutsches Theater, 15.03.-03.04.2022

Zürich: Theater 11; 06.-10.04.2022

Stuttgart: Liederhalle, 12.-17.04.2022

Frankfurt/Main: Alte Oper, 19.-24.04.2022

Duisburg: Theater am Marientor, 28.04.-01.05.2022

Köln: Musical Dome, 03.-15.05.2022

Nürnberg: Frankenhalle, 10.-12.06.2022

Düsseldorf: Capitol Theater, 14.-26.06.2022

Frankfurt/Main: Alte Oper, 01.-03.07.2022

Mannheim: Rosengarten, 06.-08.07.2022

Linz: Musiktheater, 12.-31.07.2022

Hamburg: Barclays Arena, 03.-07.08.2022

Bremen: Metropol Theater, 09.-14.08.2022