Filmreihe zu Derek Jarman im Filmhaus Köln

Szene aus "Sebastiane": Der erste Spielfilm von Derek Jarman ist der einzige Erotikfilm mit lateinischen Dialogen (Bild: Salzgeber)

Der englische Regisseur und Künstler Derek Jarman (1942-1994) hat intime, subversive Kostümdramen und experimentelle Kinogedichte geschaffen. Wer seine Filme (wieder-)entdecken möchte, bekommt im Filmhaus Köln im Laufe dieses Monats die Möglichkeit dazu. Dort werden acht seiner Meisterwerke gezeigt.



So etwa sein erster Spielfilm "Sebastiane" – ein Kult-Klassiker des erotischen Kinos. Jarman greift zwar geschichtlich auf die christliche Märtyrerlegende zurück, inszeniert den Heiligen Sebastian aber nach berühmten Vorbildern als schwule Ikone. "Sebastiane" ist der erste und einzige Erotikfilm mit lateinischen Dialogen.

Homoerotik bei Shakespeare



Derek Jarman, geboren am 31. Januar 1942, starb am 19. Februar 1994 an den Folgen von Aids

In "The Angelic Conversation" visualisiert Jarman die unterschwellig homoerotischen Themen in William Shakespeares Sonetten mit eindringlichen Bildern. Eine schwule Liebe, die eine homophobe Gesellschaft ins Chaos stürzt – das ist wiederum der Stoff, den Jarman frei nach dem Stück des Shakespeare-Zeitgenossen Christopher Marlowe in "Edward II" für das Kino entwirft.



In "Caravaggio" überträgt der Regisseur das Leben und die Bildsprache des Renaissance-Künstlers Caravaggio kongenial in ein Biopic, das einer der wenigen wirklich adäquaten Filme über Kunst und Malerei ist. "Wittgenstein" ist Jarmans meisterhaftes Porträt des exzentrischen Philosophen und leidenschaftlichen Wahrheitskämpfers Ludwig Wittgenstein.



Außerdem werden die Benjamin-Britten-Adaption "War Requiem", der sinnliche Bilderstrom "The Garden" und der Experimentalfilm "Blue" gezeigt. (cw)