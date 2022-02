Lars Steinhöfel und sein Verlobter testen Internet-Anleitungen

Heute, 16:28h, noch kein Kommentar

Neue Herausforderung für "Unter uns"-Star Lars Steinhöfel: Gemeinsam mit seinem Verlobten Dominik Schmitt ist der Schauspieler ab 14. Februar um 15.00 Uhr in der neuen wochentäglichen RTL-Sendung "Ich klick das hin! Die Tutorial Tester" dabei. Hier stellen sich jeden Tag Duos im heimischen Wohnzimmer, Garten oder Hobbykeller den Herausforderungen dreier ganz unterschiedlicher Tutorials – darunter auch der Soap-Star und der Flugbegleiter.



Für den Titel der Sendung musste in RTL-Hinterzimmern viel Brainstorming betrieben werden… (Bild: RTL)

In der Show werden beispielsweise auch ein Mutter-Tochter-Paar, Zwillingsschwestern oder beste Kumpels Tutorials testen – alle werden mit einem Karton voller Utensilien und der Videoanleitung ausgestattet, um die Tutorial-Herausforderung "hinzuklicken". Mit fester Überzeugung und jeder Menge Enthusiasmus prüfen auch Lars Steinhöfel und Dominik Schmitt die Nachmach-Anleitungen auf Herz und Nieren. Doch wird das Traumpaar auch hier harmonieren oder ist das Desaster vorprogrammiert?

Steinhöfel weiter bei "Unter uns"

"Unter uns"-Fans können übrigens beruhigt sein: Parallel zur neuen Show ist Lars Steinhöfel als Easy Winter in den Episoden der großen "Unter uns"-Eventwoche vom 14. bis 18. Februar weiter um 17.30 Uhr in der Kölner Soap zu sehen – er muss dann um seinen Ehemann Ringo Beckmann (Timothy Boldt) bangen, den er 2019 geheiratet hatte (queer.de berichtete).



Die Handlung: Unter dem Motto "Familienurlaub gebucht. Albtraum bekommen! Geheimnisse, Intrigen und Enthüllungen: all inclusive" wurde Easy von Fiona Jäger (Larissa Marolt) entführt – und nicht nur er, sondern eine ganze Reisegruppe aus der Schillerallee! Bei "Unter uns" ist Lars Steinhöfel in seiner Rolle als Easy Winter die gute Seele der Schillerallee und begeistert seit 2005 Millionen von Zuschauerinnen und Zuschauern.



Der 1986 in Ostberlin geborene Steinhöfel outete sich 2014 als schwul (queer.de berichtete). Seine Figur Easy entdeckte dann auch die Liebe zu Männern. Steinhöfel sammelte letztes Jahr Sympathien, als er mit seinem Partner Dominik Schmitt das Realityformat "Sommerhaus der Stars" gewinnen konnte. Gleich nach dem Sieg gab das Duo seine Verlobung bekannt (queer.de berichtete). (pm/cw)