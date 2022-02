"Will erst mal allein sein": Glööckler zieht in Zweitwohnung

Heute, 15:23h,

"Ehekrise nach dem Dschungelcamp?" Mit dieser Frage berichtete die "Bild"-Zeitung (Bezahlartikel) über den (vorübergehenden?) Umzug von Harald Glööckler am Donnerstagmorgen. Dabei werden Bilder gezeigt, wie Kartons und Koffer aus der Villa im pfälzischen Kirchheim an der Weinstraße, die Glööckler mit seinem 73-jährigen Ehemann Dieter Schroth bewohnt, in Möbelwagen transpotiert werden.



Der 56-jährige Dschungelcamper wird nun erst einmal in seiner 600 Kilometer entfernten Zweitwohnung in Berlin leben, "um sich von dort verstärkt um sein Business zu kümmern", bestätigte Glööcklers Anwalt gegenüber "Bild" und "Bunte". Der Sprecher der "Pompöös"-Ikone betonte, dass der Modedesigner nicht vollständig ausgezogen sei. "Aber er will auch Zeit für sich und erst mal allein sein. Alles andere wird sich zeigen."

Glööckler und Schroth sind bereits seit 34 Jahren zusammen und leben seit sieben Jahren in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft (queer.de berichtete). Allerdings hatte Glööckler bereits in der ersten Dschungelcamp-Woche vor einem Millionenpublikum über seinen Liebsten geklagt: "Mein Mann gehört zu den Männern, die über 70 sind und gegoogelt haben, dass Männer mit 76 sterben. Seitdem ist er krank, immer krank. Er hat Diabetes, isst trotzdem viel Süßes, bewegt sich nicht und wird immer dicker." Ferner erklärte er: "Das Schlimme ist, es zieht einen auch selbst runter, wenn jemand nur noch negativ ist. Und er ist nur noch negativ."



Bereits vor wenigen Tagen hatte Glööckler allerdings im "Bunte"-Interview eine Ehe-Krise zurückgewiesen: "Nicht meine Ehe ist krank, sondern mein Mann ist krank", sagte er kurz nach seinem Auszug aus dem Dschungelcamp. "Das ist schwierig, wenn man daneben steht und nicht helfen kann – vor allem, wenn man dann für Wochen weg muss."

Glööckler mit eigener RTL-Show

Unterdessen lässt RTL den Dschungel-Vierten nicht los: Glööckler ist bereits für eine Nachmittags-Dokutainment-Serie im kommenden Monat eingeplant. Bei "Unser neues tierisches Zuhause" soll der Designer Ideen für neue Quartiere für Haustiere entwickeln, die dann Kandidaten-Familien mit Unterstützung von jeweils einem Handwerker oder einer Handwerkerin umsetzen müssen. Am Ende entscheidet der "Prince of Pompöös", wer für seine tierische Behausung mit einem Preisgeld von 1.000 Euro belohnt wird. Die erste Folge soll am 6. März (Sonntag) ab 17.30 Uhr in zwei Teilen gezeigt werden, die durch die RTL-Hauptnachrichtensendung um 18.45 Uhr unterbrochen wird. (cw)