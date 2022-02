Heidelberg setzt auf "WC für alle Geschlechter"

Die fünftbevölkerungsreichste Stadt Baden-Württembergs hat bereits ein zweisprachiges Logo für ihre Unisex-Toiletten entwickelt (Bild: Stadt Heidelberg)

Der Heidelberger Gemeinderat hat am Donnerstag mit großer Mehrheit beschlossen, geschlechsneutrale Toiletten in städtischen Einrichtungen auszubauen. Künftig soll demnach bei allen städtischen Neu- und Umbauten das Hochbauamt, die zuständigen Bauherrenämter sowie die Koordinationsstelle LSBTIQ+ gemeinsam über den Bedarf und die Möglichkeiten der geschlechtsneutralen Toiletten entscheiden.



"Für Menschen, deren Erscheinungsbild nicht den gängigen Geschlechterbildern entspricht, kann es durch fehlende sanitäre Angebote zu diskriminierenden Erlebnissen und Gefahrensituationen kommen", so begründete Marius Emmerich von der Koordinationsstelle LSBTIQ+ der Stadt Heidelberg die Initiative. "Sie erfahren nicht selten Beleidigungen, Raumverweise und sogar Gewaltandrohungen."



Im Heidelberger Rathaus wurde bereits 2020 ein WC für alle Geschlechter eingerichtet. Zurzeit sind weitere Unisex-Toiletten in Planung, unter anderem im neuen Kulturhaus Karlstorbahnhof, im sich gerade im Bau befindlichen Konferenzzentrum und in einem städtischen Verwaltungsgebäude. In den nächsten Jahren soll nun die Anzahl geschlechtsneutraler Toiletten schrittweise erhöht werden, indem deren Einrichtung bei allen Neu- und Umbaumaßnahmen von vornherein eingeplant wird.

Heidelberg als "deutschlandweite Vorreiterin"

Mit diesem Vorgehen sei die Stadt Heidelberg "deutschlandweite Vorreiterin und eine der ersten Städte, die das Thema fest in die Entwicklung neuer Baumaßnahmen integriert", heißt es in einer Pressemitteilung. Die Stadt verweist als Grund für die Initiative auf dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts 2017, das dritte Geschlecht "divers" anzuerkennen (queer.de berichtete). "Ein Angebot von WC-Anlagen in öffentlichen Räumen, das von allen Menschen diskriminierungsfrei genutzt werden kann, ist entsprechend erforderlich", erklärte die Stadt.



Die rund 160.000 Einwohner*innen zählende badische Universitätsstadt hat sich bereits wiederholt für LGBTI-Rechte engagiert: Anlässlich des Tages gegen Homo- und Transphobie stellte etwa das Landschafts- und Forstamt 17 Sitzbänke in Regenbogenfarben auf der Heidelberger Neckarwiese und im gesamten Stadtgebiet auf (queer.de berichtete). (cw)