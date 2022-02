Von Micha Schulze

Heute, 08:34h, noch kein Kommentar



Podigee-Direktlink , mp3, iTunes, Spotify, Deezer | Die 31. Folge (64 Minuten). Der Podcast lässt sich auch in allen großen Podcast-Portalen und Apps abspielen

| | Die 31. Folge (64 Minuten). Der Podcast lässt sich auch in allen großen Podcast-Portalen und Apps abspielen

Bill und Hillary Clinton, Margot und Erich Honecker, Olaf Scholz und Britta Ernst, Sahra Wagenknecht und Oskar Lafontaine, Frank und Claire Underwood – erfolgreiche Paare in der Politik üben auf viele Menschen eine ganz besondere Faszination aus. Wie kann eine glückliche Beziehung im Spannungsverhältnis zwischen Liebe, Macht und Rivalität unter ständiger Beobachtung der Öffentlichkeit gelingen?



Antworten auf diese Frage gibt im neuen QUEERKRAM-Podcast Deutschlands ranghöchstes schwules Politpaar. Die beiden Grünen-Parlamentarier Sven Lehmann und Arndt Klocke sind bereits seit 20 Jahren zusammen. Der eine ist Staatssekretär im Bundesfamilienministerium und erster Queerbeauftragter der Bundesregierung, der andere Vize-Fraktionschef in Landtag von Nordrhein-Westfalen. Johannes Kram ist es gelungen, die beiden für ihr erstes gemeinsames öffentliches Gespräch vor das Mikrofon zu bekommen.



"Wir haben auch ein Privatleben, und das ist gut so", erklärt Sven Lehmann das Erfolgsrezept der langjährigen Beziehung. "Wir sind nicht unsere Berater", ergänzt Arndt Klocke. "Wir reden gar nicht so viel über Politik, wenn wir zusammen sind."

Der Parteivorsitz blieb in der Familie

Bei der Karriere hatte zunächst Arndt Klocke die Nase vorn. Bereits 2010 zog er in den Düsseldorfer Landtag ein, zuvor war er Landesparteichef. Als seinen Nachfolger wählten die NRW-Grünen damals Sven Lehmann, der dann mächtig aufholte: 2017 gelang ihm der Einzug in den Deutschen Bundestag und bereits vier Jahre später in die Regierung. "Wir haben uns nie gegenseitig protegiert, wir sind immer eigenständig in die Ämter gekommen", stellt der frischgebackene Staatssekretär klar.



Johannes Kram (m.) mit Arndt Klocke (l.) und Sven Lehmann vor dem Berliner Tonstudio

Neidisch sei er nicht auf seinen Freund, sagt Klocke im Podcast. Er habe sich bewusst für die Landespolitik entschieden. Neue Ämter schließt er allerdings nicht aus: "Schauen wir mal, was noch kommt." Lehmann wiederum kann sich nicht vorstellen, irgendwann einmal gegen seinen Partner zu kandidieren: "Keine politische Karriere ist so wichtig, als dass sie die Beziehung gefährden sollte."



Im Gespräch mit Johannes Kram spricht Sven Lehmann darüber, wie es war, als Vertreterin der Ministerin erstmals am Kabinettstisch zu sitzen, und nennt erstmals konkrete Zeitpläne zu den queerpolitischen Vorhaben der Ampelregierung. "Ich bin überrascht, wie groß die Aufmerksamkeit plötzlich für Dinge ist, die ich schon immer gefordert habe", sagt er über sein neues Amt als Queerbeauftragter. Lehmann verrät, wie er die katholische Kirche nach #OutInChurch zu einer Änderung ihres diskriminierenden Arbeitsrechts bewegen will, und kündigt an, sein Mitspracherecht in anderen Ministerien laut und deutlich wahrzunehmen: "Ich habe nicht vor, der queere Grußwortsprecher zu werden."



"Das Private ist politisch"



Natürlich geht es im Gespräch mit Johannes Kram auch um die beiden großen Tabubrüche von Arndt Klocke. 2017 sprach der Landtagsabgeordnete im "Kölner Stadt-Anzeiger" öffentlich über seine überwundene Depression, ein Jahr später outete er sich im LGBTI-Magazin "Fresh" als PrEP-Nutzer und machte kein Geheimnis aus sexuellen Begegnungen außerhalb der Beziehung. "Das Private ist politisch", sagt er im Podcast, er habe anderen Menschen helfen wollen. Dennoch habe ihm eine Parteifreundin nach der PrEP-Story gesagt: "Mir wäre das peinlich."



An dieser Stelle wird ein großer Unterschied zu den bekannten heterosexuellen Politpaaren deutlich. Dass Olaf Scholz oder Sahra Wagenknecht in Interviews übers sogenannte Fremdgehen sprechen, ist wohl kaum vorstellbar! "Dass wir eine offene Beziehung haben, ist nichts, was man verstecken muss", sagt dagegen Sven Lehmann. "Ich würde das den Heteros gönnen und wünschen. Das ist Teil unserer schwulen Kultur."





Podigee-Direktlink , mp3, iTunes, Spotify, Deezer | Die 31. Folge (64 Minuten). Der Podcast lässt sich auch in allen großen Podcast-Portalen und Apps abspielen

| | Die 31. Folge (64 Minuten). Der Podcast lässt sich auch in allen großen Podcast-Portalen und Apps abspielen

Zu Gast bei QUEERKRAM

Folge 1 mit Falk Richter und Jonas Dassler:

Warum sich Schauspieler outen sollten

Folge 2 mit Anastasia Biefang:

Warum das Transsexuellengesetz auf den "Müllhaufen der Geschichte" gehört

Folge 3 mit Ralf König:

Warum Ralf König genug vom "Gezicke in sozialen Medien" hat

Folge 4 mit Stephanie Kuhnen und Juliane Löffler:

Wie viel kreatives Potenzial steckt in der Corona-Krise?

Folge 4 mit Georg Uecker:

Warum gibt es so viel Häme auch in der Community?

Folge 6 mit Ines Pohl:

Outest du dich im Interview mit Homohassern, Ines Pohl?

Folge 7 mit Patrick Lindner:

Warum Patrick Lindner auf dem CSD singen muss!

Folge 8 mit Pierre Sanoussi-Bliss:

"Dass mein Leben auch zählt, müssen mir Weiße nicht sagen"

Folge 9 mit Annie Heger:

"Ich werde als Christin von der LGBT-Community mehr angefeindet als andersrum"

Folge 10 mit Aminata Touré und Tessa Ganserer:

"Zwischen Queerfeindlichkeit und Rassismus gibt es Parallelen"

Folge 11 mit Riccardo Simonetti:

Warum wir auf unser "Anderssein" stolz sein können!

Folge 12 mit Sookee:

"Eine rassistisch agierende Community kann sich erneuern"

Folge 13 mit Linus Giese:

"Trans Menschen müssen nicht ihre Existenz erklären"

Folge 14 mit Kevin Kühnert:

Warum schweigt die Politik zum Mord in Dresden, Kevin Kühnert?

Folge 15 mit Manuela Kay:

"Die Berliner Szene kann die Pest sein"

Folge 16 mit Kristina Marlen:

"So offen hat sich die Fratze der heteronormativen Ordnung selten gezeigt"

Folge 17 mit Klaus Lederer:

Klaus Lederer: Wie er Wowereit mit "sanftem Druck" zur Gleichstellung drängte

Folge 18 mit Karin Hanczewski und Godehard Giese:

3 Wochen #ActOut: Karin Hanczewski und Godehard Giese ziehen Bilanz

Folge 19 mit Julian F. M. Stoeckel:

"Wir durften bei RTL so sein, wie wir sind"

Folge 20 mit Jens Brandenburg:

"Auch die Grünen könnten noch LGBT-freundlicher werden"

Folge 21 mit Sigrid Grajek:

"Die Revolutionäre von gestern sind die Konservativen von heute"

Folge 22 mit Benjamin Gutsche und Nataly Kudiabor:

"All you need": Warum spielen vier Heteros die Hauptrollen?

Folge 23 mit Seyran Ateş:

Wie gelingt die sexuelle Revolution des Islam, Seyran Ateş?

Folge 24 mit Jochen Schropp:

"Ich bin ein Mensch mit Haltung und will gewisse Sachen im Fernsehen nicht sehen"

Folge 25 mit Kerstin Polte:

"Scheiß auf diese ganzen binären Quatschsysteme"

Folge 26 mit Daniel Schreiber:

Wieviel "queere Scham" steckt in uns, Daniel Schreiber?

Folge 27 mit Micha Schulze:

"Wir haben auch Texte geschrieben, die heute unglaublich peinlich sind"

Folge 28 mit Julia von Heinz und Sabine Steyer-Violet:

Fritzi leckt Hedi: Lesbische Weihnachten im Ersten

Folge 29 mit Bettina Böttinger:

Wie laut sollten wir streiten, Bettina Böttinger?

Folge 30 mit Jurassica Parka:

Wie bleibt die Drag-Kultur subversiv, Jurassica Parka?