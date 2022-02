Dragqueen triggert AfD

Die AfD ist empört, dass auch Menschen wie Lady Bitch Ray oder Gloria Viagra zu Deutschland gehören (Bild: Twitter / Reyhan Şahin

"Nichts könnte deutlicher den kulturellen #Verfall unserer #Nation sichtbar machen." So reagierte die baden-württembergische AfD-Bundestagsabgeordnete Christina Baum darauf, dass bei der Bundesversammlung am Sonntag auch Dragqueen Gloria Viagra und Rapperin Reyhan Şahin alias Lady Bitch Ray zu den Wahlleuten zählten. "Grüne und Linke verhöhnen die Demokratie", ergänzte AfD-Konvertitin Erika Steinbach. Viele weiter AfD-Politiker*innen versuchten mit diesen und ähnlichen Äußerungen, sich über die Bundespräsidentenwahl lustig zu machen.









Die Dragqueen und die Rapperin waren beide von der Linken nominiert worden. Hintergrund ist, dass die Landesparteien traditionell Prominente für die Bundesversammlung nominieren – für die CDU wählte etwa Bundestrainer Hansi Flick, für die SPD Schlagersänger Roland Kaiser.



Getriggert wurde die AfD, die selbst nicht einmal potenzielle Dschungel-Kandidat*innen als Wahlleute aufbieten konnte, aber vor allem von Viagra und Bitch Ray. Die 55-jährige 1,95 Meter große Dragqueen war in bunten Klamotten mit roten Haaren erschienen, die 41-jährige Rapperin in einem sexy Hochzeitskleid mit einem Jutebeutel mit der Aufschrift: "Nazis raus. #NoAfD".



Nicole Höchst empört über "Kuriositätenkabinett"



"Da waren Bilder, die waren einer solch ehrwürdigen Veranstaltung doch eher unwürdig. Ich darf da anführen ein Kuriositätenkabinett wie – ich glaub' – Olivia Jones heißt sie, war auch wieder da. Ganz bunt, ganz groß mit so Plateautretern", erklärte die AfD-Abgeordnete Nicole Höchst in einem Youtube-Video mit dem AfD-Europaabgeordneten Maximilian Krah. Das Objekt ihrer Abneigung sei "eher für Fastnacht gestylt als für eine solche Veranstaltung". Freilich handelte es sich bei der Dragqueen nicht um Olivia Jones, die bereits vor fünf Jahren bei der Bundesversammlung dabei gewesen war (queer.de berichtete).



Nicole Höchst ist sauer auf die ihrer Meinung nach zu großen Highheels von "Olivia Jones"

Ferner erklärte Höchst über Bitch Ray: "Das, was mich wirklich traumatisiert hat – doch, muss ich sagen – traumatisiert hat, ist eine junge Dame – mehr oder weniger, so genau hab ich da nicht mehr geguckt nach dem ersten Anblick – im Brautkleid, Mini mit Strumpfband und ganz viel Platz für Bein, was dann da rausschaute. Ich möchte jetzt nicht näher ins Detail gehen, aber das sah auch eher aus wie aus der Freakshow, wenn ich das als Konservative mal sagen darf. Ich würde das in einem Special-Interest-Bereich womöglich verorten."

Auch Klage über "linksradikalen" Steinmeier

In dem Video bezeichnete Krah den gewählten Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier ohne Ironie als "Linksradikalen". Bis heute hat er etwa einen Kommentar aus dem Juni 2021 als angehefteten Tweet ganz oben auf seiner Twitterseite platziert, in dem er die Regenbogenfahne unter anderem als Symbol für "Hass auf die eigene Tradition und Kultur" definierte.





Besonders die bei LGBTI-Themen stets erregte Parteivizechefin Beatrix von Storch zeigte sich empört: "Diese Clowns sind würdige Delegierte zur Bundespräsidentenwahl der sie aufstellenden Fraktionen: sie zeigen ihre ganze Verachtung für das oberste Staatsorgan [Deutschlands]", schrieb sie in einem Eintrag auf Facebook, in dem sie ein Bild veröffentlichte, in dem sie sich vor Viagra stellte. Abwertend fügte sie hinzu: "Der weißen Flitzpiepe habe ich durch das Präsidium immerhin ihre Tasche abnehmen lassen. Da hat sie (er? es?) vielleicht rumgeheult."



Offenbar war Storch jedoch fasziniert von Bitch Ray: Sie verfolgte die Rapperin und versuchte, mehrere Schnappschüsse mit ihr im Hintergrund zu erhaschen.



Lady Bitch Ray reagierte mit den Worten: "Wer hat geheult, Nazi-Enkelin Frau von Storch? Doch nicht etwa ein Storch, der mir wie eine frustrierte Giftschlange die ganze Zeit hinterhergelaufen ist?"



Wer hat geheult, Nazi-Enkelin Frau von Storch? Doch nicht etwa ein Storch, der mir wie eine frustrierte Giftschlange die ganze Zeit hinterhergelaufen ist? Schade: die Message gegen Rassisten wie Sie habe ich dennoch heute verbreitet & jetzt los: blockieren Sie mich https://t.co/fYV597XsfC Dr.in Reyhan ahin (@LadyBitchRay1) February 13, 2022 Twitter / LadyBitchRay1

Meine #Demokratie heute war, dass ich meine #NazisRaus & #noAfD -Tasche beim Bundestag in die Garderobe bringen musste nachdem mich von Storch & Co verfolgt & sich darüber beschwert haben. Aber haben sich zumindest genau die richtigen Leute davon angesprochen gefühlt pic.twitter.com/vy9jfGkbc0 Dr.in Reyhan ahin (@LadyBitchRay1) February 13, 2022 Twitter / LadyBitchRay1

Gloria Viagra scherte sich nach der Wahl weniger um die Hassattacken aus der AfD, sondern warb in einem Video für sozialen Ausgleich und eine Öffnung der Nachtclubs, da es sich hierbei um "Safe Spaces" und eine soziale Basis für die queere Community handle.



As a member of the federal convention I will vote today the next president of the German Republic. Thanks 2 @... Posted by Gloria Viagra on Sunday, February 13, 2022 Facebook / Gloria Viagra

Bei der Bundesversammlung wurde der ehemalige SPD-Außenminister Frank-Walter Steinmeier mit 71 Prozent aller abgegebenen Stimmen wiedergewählt. Er war von der Ampel und der Union unterstützt worden. Der AfD-Kandidat Max Otte erreichte 9,5 Prozent der Stimmen – und damit weniger, als die AfD Wahlleute stellte.