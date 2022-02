Falko Droßmann ist neuer queerpolitischer Sprecher der SPD

Heute, 15:20h, noch kein Kommentar

In der SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag hat sich am Montag erstmalig die Arbeitsgruppe Queerpolitik konstituiert. Wie die SPDqueer meldete, ist der Hamburger Abgeordnete Falko Droßmann zu ihrem Sprecher gewählt worden. Der 48-Jährige wird damit gleichzeitig queerpolitischer Sprecher der Fraktion.



Zwischen 2008 und 2019 war mit Johannes Kahrs ebenfalls ein Hamburger queerpolitischer Sprecher (queer.de berichtete). Nachdem Kahrs wegen innerparteilichen Querelen seinen Rücktritt von allen Ämtern erklärte, übernahm der bayerische Parlamentarier Karl-Heinz Brunner den Job (queer.de berichtete). Vergangenes Jahr wurde Brunner jedoch nicht erneut in den Bundestag gewählt.



| Direktlink | Wahlkampfspot von Droßmann

Droßmann, ein Oberstleutnant der Luftwaffe, zog 2021 erstmals ins deutsche Parlament ein. Er siegte im Wahlkreis Hamburg-Mitte, den Johannes Kahrs zuvor mehrfach gewonnen hatte. Vor seinem Einzug in den Bundestag war er Bezirksamtsleiter in Hamburg-Mitte. Droßmann ist seit dem 1. Oktober 2017, dem Tag der Öffnung der Ehe für Schwule und Lesben, mit seinem Partner verheiratet. Kahrs war Droßmanns Trauzeuge.

"Ein engagierter Streiter für die Belange von LSBTIQ*-Menschen"

"Mit Falko Droßmann übernimmt ein engagierter Streiter für die Belange von LSBTIQ*-Menschen die Aufgabe des queerpolitischen Sprechers der Fraktion", erklärte die die Co-Bundesvorsitzende der SPDqueer, Carola Ebhardt. Der Bundesvorstand der SPDqueer freue "sich sehr auf eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit." Die sozialdemokratischen Queer-Aktivist*innen begrüßten auch die Einrichtung der AG Queerpolitik: "Die Belange von LSBTIQ*-Menschen sind ein Querschnittsthema, dass alle Bereiche unserer Gesellschaft umfasst", so Oliver Strotzer, der neben Eberhadt die SPDqueer führt. "Die Gründung der AG Queerpolitik zeigt, dass die SPD-Bundestagsfraktion diesen Themen eine größere Bedeutung beimisst."



Heute hat sich erstmalig eine AG #Queerpolitik in der @spdbt gegründet. Zum Sprecher wurde Falko Droßmann gewählt. Damit ist er neuer queerpolitischer Sprecher unserer Bt-Fraktion. Wir gratulieren ganz herzlich und freuen uns auf die Zusammenarbeit im Interesse der #Community. SPDqueer (@SPDqueer) February 14, 2022 Twitter / SPDqueer

|

Neben Droßmann hatte sich auch Jan Plobner für den Posten des Arbeitsgruppenchefs beworben. Der 29-Jährige war ebenfalls 2021 erstmals in den Bundestag eingezogen. Er will als queerpolitischer Sprecher der bayerischen SPD-Landesgruppe in die Debatte eingreifen. (dk)