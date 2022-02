AIDS-Hilfe Frankfurt sucht Sozialpädagoge (m/w/d)

Heute, 07:42h, noch kein Kommentar

In der AHF e.V. ist ab dem 01.04.22, für das Projekt: maincheck – Zentrum für Sexualität, Identität und Gesundheit, eine Stelle als



Sozialpädagoge (m/w/d)

oder mit einem vergleichbaren Studium



zu besetzen. Die Stelle wird unbefristet besetzt (Stellenumfang 85%).



Die Stelle beinhaltet Beratung und Gruppenangebot zu ChemSex (Substanzkonsum im sexuellen Setting), persönliche Beratung (Einzel oder Gruppen) von Menschen mit Fragen zur Sexualität und Identität im psychosozialen Kontext, Testberatung (HIV und Infektionskrankheiten) des niedrigschwelligen Angebots, Gremienarbeit, Berichtswesen und Dokumentation. Für diese Stelle wünschen wir uns eine verantwortungsvolle und kooperative Person.



Wir erwarten:

● mind. 2-3.-jährige Berufserfahrung in der psychosozialen Beratung sowie Erfahrung in der sozialpädagogischen Arbeit;

● Erfahrung in der Arbeit mit ChemSex-Usern

● Mitarbeit an internen Konzepten;

● Entwicklung und Durchführung von angeleiteten Gruppenangeboten

● Teamfähigkeit und Kooperationsbereitschaft; Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern

● Eigenverantwortliches, selbstständiges und flexibles Arbeiten;

● überzeugendes, offenes und verbindliches Auftreten;

● Akzeptanz und Aufgeschlossenheit gegenüber den Hauptbetroffenengruppen LSBTIQ+.

● Inhaltliche Weiterentwicklung des Mainchecks,

● Offenheit gegenüber flexiblen Arbeitszeitmodellen.



Wir bieten:

● Arbeiten in einem jungen und motivierten Team;

● unkonventionelles Arbeitsfeld mit eigenen Gestaltungsmöglichkeiten;

● regelmäßige Fort- und Weiterbildung sowie Supervision;

● Bezahlung nach Haustabelle.



Ihre Bewerbung adressieren Sie bitte an die Fachbereichsleitung, Herr Gehrig, Psychosoziales und Prävention, der AHF e.V. und übermitteln diese ausschließlich per E-Mail an . Bewerbungsschluss ist der 07.03.2022. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte telefonisch unter (069) 405868-0.