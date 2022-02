Wanda Sykes ist eine der Oscar-Moderatorinnen

Wanda Sykes soll Stimmung in die Oscar-Verleihung bringen (Bild: Netflix)

Heute, 10:42h, noch kein Kommentar

Amy Schumer, Regina Hall und Wanda Sykes sollen laut dem Branchenmagazin "Variety" die 94. Verleihung der Oscar-Filmpreise moderieren. Die drei Frauen sollen am Dienstag offiziell als "Hosts" vorgestellt werden.



Bereits vergangenen Monat war angekündigt worden, dass die Oscar-Zeremonie erstmals seit drei Jahren wieder von festen Moderator*innen geleitet werden soll (queer.de berichtete). Hintergrund für die Aussetzung war der Rückzug von Komiker Kevin Hart 2019, der in die Kritik geraten war, nachdem homophobe Tweets aufgetaucht waren (queer.de berichtete).

Coming-out bei einer Demonstration

Die 57-jährige Wanda Sykes ist eine bekannte Stand-up-Komikerin, die sich nach einer Ehe mit einem Mann in den Neunzigerjahren im Jahr 2008 bei einer Demonstration für die Ehe für alle in Las Vegas als lesbisch outete. Bereits einen Monat zuvor hatte sie heimlich ihre Freundin Alex Niedbalski, eine Küchendesignerin aus Frankreich, geheiratet. 2009 brachte Niedbalski Zwillinge zur Welt, die von dem Ehepaar aufgezogen werden. Als Schauspielerin ist Sykes aus Filmkomödien wie "Das Schwiegermonster", "Die Super-Ex" oder "Bad Moms 2" bekannt.



Auch ihre Mitmoderatorinnen kommen aus dem Comedy-Genre: Amy Schumer startete ihre Karriere wie Sykes als Stand-up-Comedienne. 2015 spielte sie die Hauptrolle in der Filmkomödie "Dating Queen", für die sie auch das Drehbuch schrieb. Danach war sie in mehreren Filmen wie "Mädelstrip" oder "I Feel Pretty" zu sehen. Regina Hall begann ihre Karriere mit der Filmserie "Scary Movie", spielte zuletzt aber vermehrt in dramatischen Rollen.

Sinkende Einschaltquoten

Ein Grund für die Rückkehr der traditionellen Moderation sind offenbar die sinkenden Einschaltquoten. 2018 sahen sich noch rund 27 Millionen TV-Zuschauer*innen in den USA die Liveübertragung der Preisverleihung an, letztes Jahr waren es nur noch zehn Millionen.



Die Oscarverleihung soll am 27. März live aus dem Dolby Theater in Los Angeles übertragen werden. Die Nominierungsliste wird von "The Power of the Dog" angeführt, einem Neo-Western mit vielen queeren Bezügen (queer.de berichtete).



Zuletzt moderierte 2014 mit Ellen deGeneres eine lesbische Frau die Oscarverleihung. Die 64-jährige Komikerin befindet sich nach Mobbingvorwürfen allerdings gerade in einem Karrieretief (queer.de berichtete). (dk)