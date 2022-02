Hessen unterstützt auch Kleinprojekte: Erstmals mehr als eine Million Euro Fördermittel für LGBTI

Heute, 13:10h, noch kein Kommentar

Das Land Hessen fördert ab sofort auch queere Kleinprojekte, die Gelder mit einem vereinfachten Verfahren beantragen können. Mit dieser Neuerung übersteigt die Landesförderung von Projekten zur Stärkung der Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt erstmals eine Million Euro. Die Summe aller bisher bewilligten Förderungen beläuft sich seit 2015 auf rund 3,5 Millionen Euro, wie das Landessozialministerium mitteilte.



"Im Koalitionsvertrag haben wir vereinbart, den Hessischen Aktionsplan für Akzeptanz und Vielfalt (APAV) weiterzuentwickeln und finanziell noch besser auszustatten. Das setzen wir jetzt um", so Kai Klose (Grüne), der hessische Minister für Soziales und Integration. "Die ambitionierten Ziele unseres APAV können wir durch die außerordentliche Unterstützung und das zivilgesellschaftliche Engagement der queeren Community verwirklichen." Im vergangenen Jahr hatte die Landesregierung den Beteiligungsprozess zur Neufassung des Aktionsplans gestartet.



"Wir stärken die Selbstorganisation von LSBT*IQ in Hessen und erweitern die Möglichkeiten für eine Sensibilisierung und Qualifizierung zu Fragen der sexuellen und geschlechtlichen Vielfalt", so Klose. Einen Großteil der Förderung stelle die Landesregierung für regionale LGBTI-Netzwerke und weitere Projekte zur Verfügung, die regionale Angebotslücken schließen und die Zusammenarbeit mit den Regelstrukturen in ganz Hessen verbessern sollen.



Die Förderung von kleinen Projekten mit vereinfachtem Verfahren sei insbesondere für Vereine und Initiativen wichtig, die wenig oder keine Erfahrung mit öffentlicher Förderung haben. "Wir zielen darauf ab, mit ihnen gemeinsam einen wirksamen Beitrag zu mehr queerer Sichtbarkeit insbesondere im ländlichen Raum zu leisten. Für diese Förderlinie stellen wir in 2022 zunächst 50.000 Euro zur Verfügung und freuen uns auf viele neue Vorhaben zur Umsetzung der Ziele des APAV", so der Minister.

Anträge für Kleinprojekte können ab sofort bis zum 31. Oktober beim Regierungspräsidium Darmstadt gestellt werden. Die Fördersumme muss mindestens 500 Euro betragen und darf 2.500 Euro nicht übersteigen. Die Projekte müssen bis zum 30. November abgeschlossen und abgerechnet werden. (pm/cw)