vielbunt e.V. sucht LSBT*IQ-Netzwerkkoordinator*in in der Region Südhessen

Wir suchen ab dem 15.03.2022 oder zum nächstmöglichen Zeitpunkt:



LSBT*IQ-Netzwerkkoordinator*in in der Region Südhessen .



Über uns:

vielbunt e.V. ist seit Anfang 2019 Träger des LSBT*IQ Netzwerkes Südhessen. Darüber hinaus bietet der Verein ein großes ehrenamtlich getragenes Angebot sowie seit 2017 das Queere Zentrum in Darmstadt an. In diesem finden die ehrenamtlich und hauptamtlich getragenen Angebote und Projekte statt wie die Jugendarbeit und Sitzungen der verschiedenen Arbeitsgruppen. Viele Angebote entwickelten sich in den letzten Jahren auch digital weiter. Sie umfassen kulturelle und politische Veranstaltungen, Aufklärung, den Christopher Street Day, Geflüchtetenarbeit und queeren Sport. Außerdem bietet vielbunt Gruppenangebote für queere Jugendliche, trans* Menschen und Familien mit trans* Kindern an. Mit dem Queeren Zentrum hat vielbunt eine wichtige Anlaufstelle in der Region geschaffen und will sämtliche Träger und Angebote mit LSBT*IQ-Thematik in Südhessen miteinander vernetzen und unterstützen.



Das bieten wir:

● Arbeit an den verschiedenen Themen der queeren Community

● Mitarbeit am Aufbau eines regionalen und landesweiten Netzwerks der LSBT*IQ-Community

● Zusammenarbeit mit dem ehrenamtlichen Vorstand und verschiedenen Gremien

● Arbeit in einem lebendigen und innovativen Verein

● Vernetzung mit Fachstellen und Fachleuten

● Möglichkeiten zur Fort- und Weiterbildung



Das erwarten wir:

● Abgeschlossenes Studium einer Sozial- oder Geisteswissenschaft oder vergleichbarer Disziplinen (min. Bachelor)

● Interesse an und Erfahrung mit der Zusammenarbeit mit queeren Menschen

● Kompetenzen und Erfahrungen in Networking, Öffentlichkeitsarbeit, Konzeptentwicklung

● Kompetenzen in Förder- und Berichtswesen

● Kenntnis der queeren Communities und ihrer Themen

● Bereitschaft zu flexiblen Arbeitszeiten (Abend- und Wochenendtermine)

● Selbständigkeit, Engagement und Organisationsfähigkeit

● Team- und Kommunikationsfähigkeit sowie Erfahrungen mit Projektarbeit



Ihre Aufgaben:

● Fortführung und Weiterentwicklung eines Runden Tischs in der Region mit dem Ziel der Netzwerkstruktur für LSBT*IQ in Südhessen

● Erhebung von Bedarfen und Angeboten in der Region Südhessen (Groß-Gerau, Darmstadt-Dieburg, Odenwaldkreis, Bergstraße, kreisfreie Stadt Darmstadt)

● Unterstützung vorhandener Angebote, Schließung von Lücken in der Versorgung

● Durchführung von Fachveranstaltungen zur Vernetzung und Sensibilisierung

● Politische Bildungsarbeit

● Sensibilisierung und Antidiskriminierung in Strukturen der Mehrheitsgesellschaft

● Initiation von Kooperationen verschiedener Akteur*innen, Gewinnung neuer Kooperationspartner*innen

● Öffentlichkeitsarbeit (Social Media, Administration und Bekanntmachen der Homepage www.lsbtiq-hessen.de, Konzeption und Beauftragung von Give Aways, Beauftragung und Erstellung von Handreichungen)

● Unterstützung und Beratung für Förderanträge

● Vernetzung mit den anderen Netzwerkstellen Hessens

● Erstellung von Anträgen und Sachberichten



Die Stelle hat einen Umfang von 85% und wird in Anlehnung an TV-H vergütet.

Richten Sie ihre Bewerbung ab sofort bitte per Mail an den Vereinsvorstand:



Bewerbungsschluss ist der 11.03.2022