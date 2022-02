Neuseeland: "Homo-Heilern" drohen jetzt fünf Jahre Haft

Symbolbild: Nationalflagge und Regenbogenfahne vor dem neuseeländischen Parlament in Wellington (Bild: Labour NZ)

Heute, 04:22h,

Neuseeland verbietet ab sofort dubiose Therapien zur angeblichen "Heilung" von Homosexualität und Transgeschlechtlichkeit. Ein entsprechendes Gesetz ist am Dienstag vom Parlament in Wellington verabschiedet worden. 112 Abgeordnete stimmten für das Gesetz, nur acht dagegen.



Damit löste Ministerpräsidentin Jacinda Ardern von der sozialdemokratischen New Zealand Labour Party ein Wahlversprechen aus dem Jahr 2020 ein. "Konversionspraktiken haben keinen Platz im modernen Neuseeland", sagte Justizminister und Parteifreund Kris Faafoi. Er sprach von einem "großartigen Tag" für die LGBTI-Community in dem Pazifikstaat.

"Durch das Verbot von Konversionspraktiken in Neuseeland schließen wir uns anderen Ländern auf der ganzen Welt an, um die klare Botschaft zu senden, dass alle Menschen – einschließlich junger Menschen – es verdienen, geschützt zu werden, unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung, ihrer Geschlechtsidentität oder ihrem Geschlechtsausdruck", betonte Faafoi. Auf die Praktiken stehen künftig bis zu fünf Jahre Haft.

In Deutschland gilt ein Teilverbot

Deutschland hatte im Jahr 2020 ein Teilverbot von "Konversionstherapien" beschlossen (queer.de berichtete). Seither sind diese bei Minderjährigen komplett untersagt, bei Volljährigen unter bestimmten Umständen.



In Europa gibt es sonst nur eine gesetzliche Regelung gegen "Homo-Heilung" in Malta und in Frankreich, das erst vergangenen Monat ein entsprechendes Gesetz beschlossen hatte (queer.de berichtete). Am Montag hatte der israelische Gesundheitsminister die "Heilung" von Homosexualität und Transgeschlechtlichkeit per Anordnung verboten (queer.de berichtete). (cw/dpa)