CDU-Chefin ätzt gegen Queer-Wein

Die rheinland-pfälzische Akzeptanzkampagne für LGBTI um eines der wichtigsten Exportgüter des Landes – den Wein – stößt bei der Opposition und queerfeindlichen Kräften auf Ablehnung und Spott. Hintergrund ist das Angebot des Familienministeriums, bis zu 500 Flaschen (preisgünstige) Weine von Betrieben in Rheinland-Pfalz zu erwerben, "in denen queere Menschen in verantwortungsvoller Position tätig sind" (queer.de berichtete). Bislang hat sich noch niemand für die PR-Aktion beworben, die Frist läuft bis zum 28. Februar.



Die langjährige CDU-Landeschefin Julia Klöckner kritisierte in der "Bild"-Zeitung die Akzeptanzkampagne. Die Deutsche Weinkönigin 1995/96 argumentierte, dass die Aktion angesichts der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz vor sieben Monaten nicht in Ordnung sei: "Unsere Winzer an der Ahr treibt ganz Anderes um: Keller sind komplett weggespült worden von der Flut, ganze Ernten verloren gegangen. Da steht die sexuelle Identität nicht im Vordergrund", erklärte die ehemalige Bundeslandwirtschaftsministerin. "Im Übrigen hat auch die Güte eines Weines damit nichts zu tun. Ich glaube, das durch solche Aktionen den berechtigten Anliegen der Queerszene eher ein Bärendienst erwiesen wird", so die CDU-Politikerin, die allerdings andere Aktionen rund um den Wein, die mit der Güte des Produktes wenig zu tun haben, stets verteidigte – beispielsweise die Existenz weiblicher Weinköniginnen.



Hohn am rechten Rand



In Rechtsaußen-Kreisen gibt es viel Hohn über die PR-Aktion des Landesfamilienministeriums. Die rechtsradikale Wochenzeitung "Junge Freiheit" machte sich etwa lustig, dass noch keine Anträge eingegangen sind: "Vielleicht suchen die Weinbauern noch ihre queeren Mitarbeiter in leitenden Positionen?"

Die queerfeindliche Aktivistin Birgit Kelle hat bereits vor den Berichten von "Bild" und "Junger Freiheit" auf ihrer Facebook-Seiten gehöhnt: "Es macht ja geschmacklich so einen krassen Unterschied, wenn sanfte Lesbenhände die Reben pflücken und sie in non-binären Fässern lagern. Wer will da weiter diese Plörre alter weißer Rheinland-Pfälzer trinken?" In der Zeitschrift "Die Weltwoche" des schweizerischen Abgeordneten Roger Köppel machte Kelle inzwischen weitere Witze auf Kosten von queeren Menschen und behauptete, Queerbeauftragte beweinten nur ihre "gefühlte Diskriminierung".