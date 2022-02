Gestern, 11:25h, noch kein Kommentar

Die Deutsche Aidshilfe (DAH) vertritt die Interessen von Menschen mit HIV und macht Prävention für Bevölkerungsgruppen, die von HIV, Hepatitis und anderen sexuell übertragbaren Infektionen besonders stark betroffen sind. Die DAH ist der Dachverband von 120 Mitgliedsorganisationen, ihre Arbeit ist verwurzelt in der Selbsthilfe. Mehr Informationen unter aidshilfe.de.



Die DAH sucht für ihre Bundesgeschäftsstelle in Berlin ab sofort eine*n



Sachbearbeiter*in für das Team Kommunikation / Öffentlichkeitsarbeit (befristet, 50% RAZ)



Zu Ihren Aufgaben gehören:

• Mitarbeit an Konzepten für unsere Öffentlichkeitsarbeit

• Texte verfassen für Verbandskommunikation und externe Kommunikation

• Beantwortung von vielfältigen Anfragen (vor allem telefonisch und per Mail) in Abstimmung mit unserem Pressesprecher

• Unterstützung unseres Referenten für Öffentlichkeitsarbeit / Pressesprechers (Büro- und Projektmanagement, Versenden von Pressemitteilungen, Datenbankpflege, Gestaltung von Präsentationen, Recherche usw.)

• Mitarbeit im Redaktionsteam der DAH



Das sollten Sie mitbringen:

• abgeschlossenes Studium, Volontariat oder vergleichbare Qualifikation

• Freude am Kommunizieren und Organisieren

• sehr gute Ausdrucksfähigkeit mündlich und schriftlich, sehr gute Kenntnisse in Orthografie

• Kenntnisse im journalistischen Schreiben

• Lust an kreativer, eigenverantwortlicher Umsetzung von Aufgaben

• Erfahrungen in Öffentlichkeitsarbeit und/oder im Journalismus sowie in Social Media

• gute Kenntnisse in Office-Anwendungen (Word, Excel, Powerpoint), Erfahrungen mit Content-Management-Systemen, Grundkenntnisse in Photoshop

• Offenheit gegenüber Menschen mit HIV und den besonders stark betroffenen Gruppen und Identifikation mit den Zielen der Deutschen Aidshilfe



Wir bieten Ihnen:

• eine vielseitige, verantwortungsvolle Tätigkeit im Rahmen eines engagierten Teams

• Mitwirkung an der Öffentlichkeitsarbeit einer großen zivilgesellschaftlichen Organisation

• die Möglichkeit, vielfältige Erfahrungen in der Presse-, Lobby- und Öffentlichkeitsarbeit zu machen und sich in diesem Bereich weiterzuentwickeln

• eine Vergütung entsprechend TVöD Entgeltgruppe 10

• ein befristetes Beschäftigungsverhältnis zunächst bis zum 31.12.2022 im Umfang von 50% der tariflichen Wochenarbeitszeit, d.h. derzeit 19,5 Std. / Woche. Eine Fortsetzung wird angestrebt.



Wir wertschätzen Vielfalt und begrüßen daher alle Bewerbungen – unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion/ Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung und Identität. Menschen mit Einschränkungen oder chronischen Erkrankungen (entspr. BGleiG, SGB IX) werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt



Wir freuen uns auf Ihre ausführliche Bewerbung mit Motivationsschreiben (maximal zwei Dateien im pdf-Format).



Die DAH weist darauf hin, dass alle durch die Bewerbung oder das Bewerbungsgespräch entstehenden Kosten (z.B. Reise- und Übernachtungskosten) nicht übernommen werden können, sondern von den Bewerber*innen selbst zu tragen sind.



Bewerbungen bitte ausschließlich über unser Bewerbungsportal "Connectoor" (Kenn-Nr.: SB-ÖA22)!



E-Mail-Bewerbungen können leider nicht berücksichtigt werden und werden aus Datenschutzgründen gelöscht.



Bewerbungsschluss ist der 21.02.2022, 24:00 Uhr. Die Vorstellungsgespräche finden am 04.03.2022 statt.