Glööckler dementiert Trennung von Lebenspartner

Modedesigner Harald Glööckler hat gegenüber RTL Trennungsgerüchte dementiert: "Nein, es hat keine Trennung stattgefunden", so der 56-jährige Dschungel-Vierte.



Anlass für das Dementi waren Bilder, in denen zu sehen war, wie Glööckler mit Möbeln und Gepäck aus der gemeinsamen Villa in Kirchheim an der Weinstraße auszog (queer.de berichtete). Er wohnt dort seit Jahren mit seinem 73-jährigen Mann Dieter Schroth. "Ich habe eine Zweitwohnung in Berlin und gehe meinem Business nach. Der Hauptwohnsitz ist in Kirchheim", so Glööckler jetzt.

Was Glööckler und Bundestagsabgeordnete gemein haben

Auf Nachfragen nach dem Grund für den Umzug reagierte Glööckler etwas gereizt: "Man wird ja eine Zweitwohnung nehmen und Möbel mitnehmen dürfen, wenn man viele hat." Viele Politiker aus Rheinland-Pfalz lebten schließlich auch in Berlin. "Deswegen sind sie nicht gleich von ihrem Partner getrennt", so Glööckler. Er sei mit seinem Mann "nicht immer einer Meinung seit 35 Jahren". Aber es habe keinen Grund gegeben, sich auszusprechen.



Über die Beziehung von Glööckler und Schroth hatte es im Januar Spekulationen gegeben, nachdem sich der Modedesigner bei "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" über seinen Partner beschwert hatte. "Mein Mann gehört zu den Männern, die über 70 sind und gegoogelt haben, dass Männer mit 76 sterben. Seitdem ist er krank, immer krank. Er hat Diabetes, isst trotzdem viel Süßes, bewegt sich nicht und wird immer dicker", klagte der Modedesigner vor einem Millionenpublikum. Ferner erklärte er: "Das Schlimme ist, es zieht einen auch selbst runter, wenn jemand nur noch negativ ist. Und er ist nur noch negativ."

Glööckler am Sonntag in der RTL-Primetime

RTL baut derzeit auf die Strahlkraft von Glööckler: Am Sonntag ist er zur besten Sendezeit einer der Gäste bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Das Nachspiel". In der Talkshow sollen die Dschungel-Veteran*innen von ihrem Leben nach der TV-Show berichten und offene Rechnungen begleichen.



Zwei Wochen später startet Glööcklers eigene Dokutainment-Serie "Unser neues tierisches Zuhause". In dieser Show soll der Designer Ideen für neue Quartiere für Haustiere entwickeln, die dann Kandiat*innen mit Unterstützung von jeweils einem Handwerker oder einer Handwerkerin umsetzen müssen. Am Ende entscheidet der "Prince Pompöös", wer für seine tierische Behausung mit einem Preisgeld von 1.000 Euro belohnt wird. Die erste Folge soll am 6. März (Sonntag) ab 17.30 Uhr in zwei Teilen gezeigt werden, die durch die Hauptnachrichtensendung "RTL Aktuell" um 18.45 Uhr unterbrochen wird. Beide Sendungen sind nach der Ausstrahlung auch im Streamingportal RTL+ erhältlich. (cw)