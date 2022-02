Misereor-Mitarbeiter*innen schicken Brandbrief an Bischofskonferenz

Heute, 10:44h,

Das Bischöfliche Hilfswerk Misereor e. V. hat in einem von einer Mehrheit der Mitarbeitenden unterzeichneten offenen Brief an die Bischofskonferenz "tiefgreifende systemische Veränderungen" in der katholischen Kirche in Deutschland gefordert – unter anderem auch ein Ende der Diskriminierung Homosexueller. Es erfülle die Unterzeichner*innen "mit großer Sorge und Zorn", dass die Kirche Strukturen und Systeme geschaffen habe und weiter aufrecht erhalte, "die dazu führen, dass Menschen in Angst und mit traumatischen Erfahrungen leben müssen", heißt es in dem am Freitag veröffentlichten Text.



Die universell gültigen Menschenrechte, die für die Arbeit von Misereor weltweit grundlegend seien, würden "in vielfältiger Weise" durch die katholische Kirche missachtet und verletzt. Es seien keine überzeugenden Ansätze zu erkennen, daran nachhaltig etwas zu ändern.

Die etwa 250 Unterzeichner*innen – bei 374 Mitarbeitenden – fordern eine externe staatliche Untersuchung der Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche. Außerdem wird ein Ende der Einmischung der Kirche in Fragen des Privatlebens ihrer Mitarbeiter*innen wie "Sexualität, Ehestand, Scheidung und Wiederverheiratung" verlangt. Zudem fordern die Misereor-Mitarbeiter*innen die Überwindung der Diskriminierung von Frauen.



Positiv bewerteten die Mitarbeitenden die Anfang des Monats beschlossenen Zwischenergebnisse der Synodalversammlung, in denen unter anderem eine Gleichbehandlung von Homosexuellen gefordert wird (queer.de berichtete). Dazu heißt es konkret: "Wir begrüßen die Beschlüsse der dritten Vollversammlung des Synodalen Weges in Bezug auf die Aufhebung des Pflichtzölibats, die Zulassung von Frauen zu Weiheämtern, zur Segnung schwuler und lesbischer Paare sowie zur Beendigung der Sanktionen für kirchliche Angestellte, die geschieden oder homosexuell verheiratet sind".



"Ein Gendersternchen erfordert keine Mühe", sagt Schauspielerin Isabel Varell in der neuen MISEREOR-Podcast-Folge.... Posted by Misereor on Monday, February 14, 2022

| Facebook / Misereor | Gerechtigkeit steht bei Misereor hoch im Kurs – sogar das Gendersternchen ist kein Tabu

Mehrere deutsche Bistümer haben inzwischen angekündigt, ihr Recht auf Diskriminierung von Schwulen und Lesben im Arbeitsrecht nicht mehr anzuwenden, zuletzt das Bistum Trier (queer.de berichtete). (AFP/dk)