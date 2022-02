Staatsanwaltschaft ermittelt gegen homophoben Bischof

Heute, 11:46h, noch kein Kommentar

Die Staatsanwaltschaft von Santa Cruz de Tenerife hat Ermittlungen gegen den katholischen Bischof Bernardo Álvarez eingeleitet, weil dieser vergangenen Monat in einem Fernsehinterview Homosexuelle mit Alkoholkranken verglichen hatte. Außerdem sagte er, die homosexuelle Orientierung sei eine "Todsünde". Laut lokalen Medienberichten sei der Chef des Bistums San Cristóbal de La Laguna auf den kanarischen Inseln am Mittwoch wegen des Vorwurfs der Hasskriminalität vernommen worden.



Nach dem Interview hatten LGBTI-Organisationen gegen den Bischof protestiert. Die Asociación LGBTI* Diversas startete eine Petition gegen den Geistlichen, die inzwischen von mehr als 57.000 Menschen unterzeichnet wurde. Darin wird die katholische Kirche aufgefordert, Álvarez zu feuern.



Recogida de firmas para exigir el cese inmediato del Obispo de Tenerife.



Bernardo Álvarez dijo que la homosexualidad es un pecado mortal, lo comparó con la delincuencia y el alcoholismo, y justifica el abuso sexual a menores.



Firma y difunde: https://t.co/uBXmEnsmEv pic.twitter.com/0uSAn0inCd Federación Estatal LGTBI+ (@FELGTBI) January 20, 2022 Twitter / FELGTBI

Auch aus der Politik gab es scharfe Kritik. Ángel Torres, der Ministerpräsident der Kanarischen Inseln, erklärte etwa, dass "Homosexualität und Heterosexualität ähnlich sind, keiner steht über oder unter dem anderen". Der sozialistische Politiker forderte den Bischof auf, seine Aussage richtig zu stellen.

Halbherzige Entschuldigung

Nach Kritik auch aus den Medien und der Kirche entschuldigte sich Álvarez "bei allen, die ich mit meinen Worten beleidigt haben könnte". Er habe einige Interviewfragen unklar beantwortet, sagte er weiter. Für Fragen zur Haltung der Kirche zu Homosexualität verwies er auf den Vatikan.



Álvarez hatte bereits in der Vergangenheit Stimmung gegen sexuelle Minderheiten gemacht. Vor 14 Jahren attestierte er männlichen Homosexuellen etwa, "krank wie Päderasten" zu sein. Außerdem warf er jugendlichen Opfern von sexuellem Missbrauch vor, oft selbst Schuld am Missbrauch zu sein: "Es gibt 13-Jährige, die völlig einverstanden sind und es sich zudem wünschen", so Álvarez damals (queer.de berichtete). Von queer.de erhielt er für diese Äußerungen damals die Homo-Gurke. (dk)