Queerstes Team der Olympiade gewinnt Gold

Die kanadischen Eishockeyspielerinnen freuen sich über ihren Sieg über die USA (Bild: Instagram / Hockey Canada

Heute, 12:21h, noch kein Kommentar

Das Team mit den meisten queeren Teilnehmenden der Olympischen Winterspiele war erfolgreich: Im Finale schlugen die kanadischen Eishockeyspielerinnen die Konkurrentinnen aus den USA mit 3:2.



Bereits 2018 hatten sich die Frauen aus den beiden nordamerikanischen Ländern im Finale gegenübergestanden. In Pyeongchang konnten die Amerikanerinnen allerdings das Spiel mit 3:2 n.P. für sich entscheiden.



Sieben kanadische Eishockey-Spielerinnen haben sich als lesbisch geoutet (queer.de berichtete). Dabei handelt es sich um Erin Ambrose, Emily Clark, Mélodie Daoust, Brianne Jenner, Jamie Lee Rattray, Jill Saulnier und Micah Zandee-Hart. Auch im amerikanischen Team spielte mit Alexandra Carpenter eine lesbische Frau mit – Carpenter hatte mit den US-Frauen bereits fünf Weltmeisterschaften gewonnen.

Bislang gab es bereits zwei queere Goldmedaillen in Peking: Der offen schwule Sportler Guillaume Cizeron aus Frankreich gewann den Eistanz-Wettbewerb mit seiner Partnerin Gabriella Papadakis (queer.de berichtete). Davor war bereits die bisexuelle Niederländerin Ireen Wüst im Eisschnelllauf schneller als alle Anderen (queer.de berichtete).



Am Samstagmorgen hat auch der britisch-amerikanische Skifahrer Gus Kenworthy noch Chancen auf eine Medaille. Der 30-Jährige hat sich für das Finale in der Halfpipe qualifiziert. (dk)