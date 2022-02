Warum schauen eigentlich so viele Schwule "Emily in Paris"?

Von Julian Beyer

In einer Zeit, in der es schwulen Männern an Identifikationsfiguren im sehr männlich und sehr heterosexuell dominierten US-Film gefehlt hat, etablierten sich in der goldenen Ära Hollywoods Schauspielerinnen wie Judy Garland als Gay Icons. Garland wurde als Dorothy im queeren Klassiker "Der Zauberer von Oz" zum Star und ihr späterer Fall vom Kinderstar zur Tragikfigur machte sie für schwule Männer unsterblich. Sie fanden sich sowohl in der Reise der Dorothy wieder als auch im Schmerz und der Ohnmacht der Diva.



Mittlerweile gibt es (positive) Repräsentation von queeren Figuren in Film und Fernsehen, und doch begeistern sich viele schwule Männer weiterhin für Filme und Serien, in denen weibliche Figuren im Zentrum stehen. So hat auch die Netflix-Produktion "Emily in Paris", dessen erste Staffel Ende 2020 auf der Streaming-Plattform erschien, auffallend viele schwule Fans.



Im Zentrum der Guilty-Pleasure-Serie steht die hübsche, wenngleich kantenlose US-Amerikanerin Emily Cooper (Lily Collins), die für ein Jahr nach Paris zieht und attraktiven Männern den Kopf verdreht. Ich habe mich gefragt: Was erklärt den Reiz von "Emily in Paris", und wie queer ist die Serie überhaupt?

Friends of Dorothy

1939 spielte Judy Garland die Dorothy im Kultfilm "Der Zauberer von Oz". In diesem wird sie durch einen Tornado aus dem monochromen Kansas, in der sie von niemandem verstanden wird, in eine farbenfrohe, verzauberte Parallelwelt geweht. Dort befreundet sie diverse Außenseiter an und begibt sich mit ihnen auf ein Abenteuer. Dorothys Geschichte ähnelt derer schwuler Männer, die aus tristen Kleinstädten in queer-freundliche Metropolen zogen, um dort auf Gleichgesinnte zu treffen.



Nicht mehr in Kansas: Judy Garland als Dorothy in "Der Zauberer von Oz" (Bild: Warner Bros. )

Garland selbst war durch eigene persönliche Probleme, die in den Medien intensiv behandelt wurden, ihrerzeit für schwule Männer eine Identifikationsfigur, da sie sich ebenso zerbrechlich und ausgegrenzt fühlten, wie der Hollywood-Star.



Instagram, wir sind nicht mehr in Chicago



"Emily in Paris" handelt von Emily, die es wie Dorothy aus ihrem faden Umfeld, Chicago, in ein farbenfrohes Wunderland, Paris, zieht.



Auch Emily schließt schnell neue Bekanntschaften, die allerdings auf der Beziehungsebene etwas komplizierter sind. So steckt sie schnell in einem Liebesdreieck zwischen ihrem attraktiven Nachbarn Gabriel (Lucas Bravo) und seiner très chic Freundin Camille (Camille Razat) fest.



Emily schießt ein Selfie für ihre wachsende Instagram-Follower*innenschaft (Bild: Netflix)

Etwas einfacher ist es mit der coolen Mindy (Ashley Park), die vor ihrer konservativen, chinesischen Milliardärsfamilie nach Paris geflohen ist. Für eine Antagonistin ist ebenfalls Platz. Diese tritt in Form von Emilys neuer Chefin Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu) auf.

Emilys schwule Weggefährten

Glücklicherweise befinden wir uns nicht im Jahr 1939 oder nachfolgenden Dekaden, in denen LGBTI-Repräsentation maximal kodiert erlaubt war. Daher können im "Emily in Paris"-Universum eindeutig queere Figuren existieren.



Einer davon ist Emilys Kollege Julien (Samuel Arnold), ein flamboyanter, offen schwuler Mann, der Emily spitzzüngige Kommentare entgegenwirft, diese aber durch charmantes Augenzwinkern entschärft. Anders als Emily oder Gabriel und Camille wird Julien (sexuelle) Intimität mit einer anderen Person verwehrt. Lediglich angedeutet wird ein Besuch in einem Darkroom und ein potentieller Booty Call mit dem Assistenten von Ellen von Unwerth.



Emily und ihr schwuler Kollege Julien (Bild: Netflix)

Julien ist von den offen queeren Figuren noch die vielschichtigste. Ein schwules Bandmitglied von Mindy, Étienne (Jin Xuan Mao), fällt durch überzeichnet stereotype Zickigkeit auf. Die konkurrierenden Modeschöpfer Pierre Cadault (Jean-Christophe Bouvet) und Grégory Elliot Duprée (Jeremy O. Harris) sind lediglich Karikaturen eines melodramatischen Camp-Schwulen und erinnern an klischeebesetzte Darbietungen wie die von Robin Williams in "Ein Käfig voller Narren".



Klischeefigur: Jean-Christophe Bouvet als schwuler Modemacher Pierre Cadault (Bild: Netflix)

Der schwule Mann im Frauenpelz



"Emily in Paris" stammt aus der Feder des offen schwulen Serienschöpfers Darren Star. Dieser schuf zuvor unter anderem "Sex and the City". Die Kultserie war in den späten 1990ern und frühen 2000ern eine absolute Sensation, da ihre vier weiblichen Protagonistinnen offen über das Thema Sex sprachen und diesen auch regelmäßig und unverbindlich hatten. Im Laufe der sechs Staffeln und zwei Filme – "And Just Like That" wird an dieser Stelle nicht beachtet – wurden auch schwule Figuren eingeführt, jedoch nie mit demselben Facettenreichtum wie die Hauptdarstellerinnen oder deren Liebhaber. Bis heute fragen sich Schwule, ob sie eine Carrie oder Samantha sind, und nicht, ob sie sich in Stanford oder Anthony, den einzigen regelmäßig auftretenden schwulen Figuren, wiederfinden.



Auch Pierre Cadaults Erzfeind Grégory Elliot Duprée (Jeremy O. Harris, m.) ist eine schwule Klischeefigur (Bild: Netflix)

Wie in Dekaden zuvor, sind in "Emily in Paris" mögliche Identifikationsfiguren für schwule Männer in den weiblichen Charakteren zu finden. Mindy und Sylvie sind dreidimensionale Figuren mit Makeln und einem verletzlichen Kern, die wissen, was sie wollen. Sie sind sexpositiv, haben Spaß am Leben und sagen offen ihre Meinung. Auch die biedere Emily, die an Charlotte aus "Sex and the City" erinnert, dient mehr als Projektionsfläche als die eindimensionalen schwulen Figuren.



Zwischen den Zeilen



Die Autor*innen der Netflix-Serie haben sehr viel Freude mit sexuellen Anspielungen, die insbesondere bei schwulen Männern auf Anklang stoßen. Dabei ist es häufig die naive Emily, die diese Anspielungen unbewusst tätigt.



Eine starke Frau: Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu), die vermutlich gerade Emily kritisiert (Bild: Netflix)

So sagt die Amerikanerin zu Gabriel: "I like my meat uncut" – was sich tatsächlich auf Fleisch bezieht, aber auch als "Ich präferiere unbeschnittene Penisse" übersetzen lässt. Einen Liebhaber fragt sie beim Etagenbett: "Top or Bottom?" Für lautes Lachen sorgt ein Dinner-Dialog, in dem es um Auberginen und Coq au vin geht.



Es ist fast so, als hätten sich die Drehbuchschreiber*innen gedacht: "Lasst uns ein paar Easter Eggs für die schwulen Zuschauer verstecken." Schöner wäre jedoch eine schwule Figur gewesen, die mehr als nur ein Stereotyp darstellt bzw. nur am Rand existieren darf.



Am Ende des Regenbogens: Eskapismus?



Die Geschichten von schwulen Männern, die in Film und Fernsehen erzählt werden, sind nicht selten tragische und stereotype: negative Coming-out-Erfahrungen, Sex-, Party-, Drogenexzesse oder sehr überzeichnete Klischee-Schwule.



Emilys Freundin Mindy (Ashley Park) spielt mit Queerness (Bild: Netflix)

Die eigene sexuelle Orientierung sagt nichts darüber aus, welche Figuren man gerne in Film und Fernsehen repräsentiert sehen möchte. Nicht allen schwulen Männern ist es wichtig, dreidimensionale Identifikationsfiguren auf der Leinwand zu sehen. "Emily in Paris" bietet sehr leichte Unterhaltung, die man allein oder zusammen mit Freund*innen wegsuchten kann. Über die Qualität der Serie wurde schon viel berichtet, aber man kann nicht abstreiten, dass sie einen förmlich einsaugt.



Für diejenigen, die Wert auf vielschichtige schwule Figuren legen, ist "Emily in Paris" nicht ganz so befriedigend. Eine Serie muss allerdings nicht alle Bedürfnisse erfüllen und glücklicherweise gibt es genügend Auswahl an Serien und Filmen mit authentischer schwuler Repräsentation.



Daher kann man sich bei "Emily in Paris" zurücklehnen, von der Leichtigkeit davontragen lassen und bei doppeldeutigen Anspielungen vor sich hin kichern. Netflix hat die Erfolgsserie bereits für zwei weitere Staffeln verlängert. Vielleicht gibt es in Zukunft mehr Zeit für die schwulen Nebenfiguren, die durchaus Potential besitzen.