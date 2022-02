Lesbenfeindlicher Angriff auf junge Frau in Berlin-Gesundbrunnen

Fernanda Armijo / flickr) Die Berliner Polizei meldet gezielt queerfeindliche Übergriffe in ihren Polizeiberichten wie den aktuellen in einer U-Bahn-Station (Bild:

Heute, 14:59h,

Eine junge Frau ist am frühen Samstagmorgen in Berlin-Gesundbrunnen von einem Mann homophob angegangen und geschlagen worden. Darauf machte die Berliner Polizei aufmerksam.



Nach Angaben der Attackierten hätten sie und eine 26-Jährige sich gegen 4.15 Uhr auf dem U-Bahnhof Gesundbrunnen geküsst, als der Unbekannte daraufhin auf sie zugegangen und sie in türkischer Sprache zur Rede gestellt haben soll. Anschließend soll der Mann sie auf dem Bahnsteig der Linie U8 geschlagen und zu Boden gestoßen haben.



Die 25-Jährige erlitt hierbei eine Verletzung am Rumpf und Gesäß, eine ärztliche Behandlung war zunächst nicht vonnöten. Wie bei vermuteter Hasskriminalität üblich führt nun der Polizeiliche Staatsschutz die weiteren Ermittlungen.

Die Berliner Polizei macht mögliche Hassverbrechen aufgrund der sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität gezielt in ihren Berichten publik und meldet diese daher vergleichsweise häufig der Öffentlichkeit. So berichtete sie vor rund zwei Wochen von einem Angriff auf eine trans Jugendliche in Kreuzberg (queer.de berichtete). Aktuell läuft auch noch eine Fahndung nach einer Frau, die einen U-Bahn-Fahrgast homofeindlich beleidigt und geschlagen haben soll (queer.de berichtete).



Die Polizei und die Staatsanwaltschaft in der Hauptstadt haben eigene Ansprechpartner*innen für LGBTI. (pm/cw)