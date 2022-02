Ehepaket für "Die Sims 4" wird doch in Russland veröffentlicht

Cam und Dom können ab Mittwoch auch in Russland heiraten (Bild: Electronic Arts)

Heute, 12:57h, noch kein Kommentar

Das Entwicklerteam des amerikanischen Computerspiels "Die Sims 4" (Amazon-Affiliate-Link ) hat vergangene Woche mitgeteilt, dass ein Erweiterungspaket mit einem gleichgeschlechtlichen Paar doch in Russland auf den Markt kommt. Zuvor war angekündigt worden, dass das Gameplay-Pack wegen des Gesetzes gegen "Homo-Propaganda" in diesem Land nicht zum Verkauf angeboten werde könne (queer.de berichtete). Hintergrund ist, dass "Meine Hochzeitsgeschichten" auch die Eheschließung zwischen dem lesbischen Paar Camille and Dominique (Cam und Dom) enthält.



Man sei zunächst der Meinung gewesen, dass man die Geschichte in Russland nicht frei erzählen könne, so die Entwickler*innen auf der Homepage des Spielepublishers "Electronic Arts". Man habe dann aber "die Wünsche, Gefühle und Äußerungen unserer Community gehört". Vor diesem Hintergrund habe das Team seine "Optionen noch einmal neu bewertet und erkannt, dass wir mehr tun können, als wir ursprünglich dachten, und wir werden nun das 'Die Sims 4'-Meine-Hochzeitsgeschichten-Gameplay-Pack auch für unsere Community in Russland veröffentlichen – unverändert und mit Dom und Cam".

#weddingsforrussia

Zuvor hatte es in sozialen Medien eine große Debatte um das Thema gegeben – der Hashtag #weddingsforrussia trendete auf Twitter. Insbesondere wurde darauf hingewiesen, dass das Game bereits zuvor gleichgeschlechtliche Paare zeigte – und deshalb in Russland bereits vor Jahren erst ab 18 Jahren freigegeben worden war (in Deutschland ab sechs Jahren). Unverständlich sei daher, warum die Erweiterung nicht ebenfalls mit dieser restriktiven Altersbeschränkung veröffentlicht werden kann.



Das Erweiterungspaket erscheint am Mittwoch – und damit ein paar Tage später als ursprünglich geplant. Das Startdatum sei wegen der kurzfristigen Veröffentlichung in Russland nach hinten verlegt worden, damit "die gesamte Sims-Community zusammen feiern kann", so das Entwicklerteam.



Das Computerspiel "Die Sims" gilt seit langem als Vorreiter für queere Rechte. Bereits seit dem Jahr 2000 können die Bewohner*innen der simulierten Stadt gleichgeschlechtliche Beziehungen eingehen, und mit jeder neuen Ausgabe bekamen die schwulen und lesbischen Figuren mehr Rechte – bis zur Eheschließung im Jahr 2009. (dk)